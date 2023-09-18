林依晨現身探班鄭元暢 《惡作劇之吻》粉絲方志友當場出糗
鄭元暢、林哲熹、方志友昨（17）日現身新戲《有生之年》映前直播，分享拍攝心情，鄭元暢意外抖出方志友糗事，原來方志友自曝是《惡作劇之吻》的劇迷，這次因《有生之年》與鄭元暢首次合作特別興奮，方志友沒料到拍戲期間，林依晨會現身探班，鄭元暢大笑指出，林依晨來探班時，方志友其實在睡覺！如今回想當時情景，連方志友都覺得好笑，還好最後有一圓美夢，與偶像林依晨拍到合照。
記者羅凌筠／綜合報導
《有生之年》故事主軸從家出發，看似家人、兄弟、夫妻間的日常鬥嘴相處，也讓埋藏已久的問題逐漸浮出檯面，不少網友跟著首播看戲時感同身受，留言「小綜（鄭元暢）和吳慷仁的兄弟互動嗆聲，好喜歡」、「最心疼是高嘉岳（吳慷仁角色），感覺後面有戲」、「這戲好神奇，會忍不住一集接著一集」，特別是由喜翔與楊貴媚出演的高家父母，最受網友愛戴。
《有生之年》首播以收視0.6登上周日全台華語劇冠軍，收視最高點0.71落在孫可芳初登場，與代替姪子謝展榮出面會網友的吳慷仁交手，另一個吸睛橋段，就是吳慷仁、孫可芳、郭鑫、姚以緹4人曾是男女朋友，意外在告別式場合合體，導演刻意以黑色幽默的表現方式，讓各自表情更耐人尋味。