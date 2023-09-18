日月潭「花火音樂嘉年華」10/15登場　連7週7場多元活動搶先看

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「2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會，今年自10月5日起連續7週，7場次多元系列活動，涵蓋音樂饗宴、運動賽事等多項精彩活動，展現日月潭旅遊特色及永續旅遊發展的亮點。
這次活動包含唯美浪漫的日月潭婚禮、深受大小朋友喜愛的Come!BikeDay自行車系列活動-自行車主題日、體現在產業文化的日月潭紅茶文化季、青春熱血無限的日月潭環湖馬拉松，以及三場次融合音樂、舞蹈及煙火的音樂饗宴(台灣大哥大日月潭花火音樂會、樂舞映明潭音樂會；NTSO臺灣管樂團花火音樂會)，就是要讓民眾走出戶外，相遇日月潭，留下美好回憶，本年度延續舉辦許多遊客所期待的「2023日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」，期待透過攝影者的鏡頭捕捉日月潭更多不同層次的景色。
活動打造花火音樂盛會，以10月21日「台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen.AI 綻燃•愛》」作為首發，邀請準歌后接班人-艾薇、實力唱將-卓義峯，以及由江靖波指揮率領的75人編制的樂興之時管絃樂團，現場共同演繹重新改編的中西經典歌曲，一起站在AI世代浪尖，一起進入音樂的多重宇宙與科技共振！
11月4日「樂舞映明潭音樂會」首度邀請享譽國際的「原聲合唱團」，以來在玉山下純淨天籟歌聲撫慰人心，及多元文化融合的音樂舞蹈演出。11月19日「NTSO臺灣青年交響樂團」由劉玄詠團長指揮NTSO臺灣管樂團，帶來一系列膾炙人口的經典曲目，以山水為底、樂音為笔，勾勒出景致與藝術融合一體的渾然天韻，場場精彩可期，絕對不能錯過。
樂活自行車活動體驗，自7月至10月以月份刻畫不同騎乘活動；7月到10月的「玩騎日月潭」活動，完成與認證點合照任務及平台認證，可獲得專屬的日月潭玩騎證書，並可前往合作店家換取精美好禮。
9月16日的「集鐵小鎮·騎遊記」，隨專業導覽解說員的腳步引領遊客玩遍水里和集，以及10月14的「2023Come!BikeDay自行車主題日」除了挑戰自行車環潭外，今年還新增了全新的船騎挑戰活動，參加者將騎乘自行車環繞半個日月潭，然後搭乘接駁船返回起點。同時，活動中還有超人氣的兒童滑步車賽，讓小朋友在賽道中盡情奔馳，展示技巧和勇氣。
另第10屆「日月潭環湖馬拉松」將於10月29日(日)熱血開跑，延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，持續回饋地方與協助弱勢團體，不僅是「國際馬拉松暨長跑協會(AIMS) 」國際認證賽事，同時為「亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽」(AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier) 台灣站唯一賽事。
精彩的系列活動還有10月5日(四)以水、陸、空特色旅遊形式之浪漫唯美「日月潭婚禮」，以及10月21日至22日除了品茗賞藝嚐糕餅及揉茶體驗外，還可一探魚池鄉在地農特產、客家族群文化及邵族原民部落產業文化等多元活動之「日月潭紅茶文化季」。