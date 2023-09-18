獨／鈔能力發威！郭台銘連署志工價碼曝光　轉正月領5萬還有年終

批陳吉仲去留非重點　蔣萬安限期畜產會19日給動向不然就開罰

▲台北市政府今（18）日召開消費者保護委員會會議，蔣萬安限畜產會19日給巴西蛋流向。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府今（18）日召開消費者保護委員會會議，蔣萬安限畜產會19日給巴西蛋流向。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

進口蛋爭議持續延燒，台北市政府今（18）日召開消費者保護委員會會議，台北市長蔣萬安於會中砲轟陳吉仲，政務官的去留不重要，重要的是食品安全，請農業部要盡快提供完整的供銷流向資料。此外，蔣萬安也令衛生局發函畜產會限期19日給巴西蛋流向，否則就開罰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安表示，行政院在昨天對外宣佈要把相關資料提供給地方政府，農業部也承諾今天將要提供洗選場、加工廠等蛋品流向資訊給北市府。但是到目前為止，市府的衛生局還沒有收到資料，中央也還沒有完整公布有食安疑慮的蛋品流向。

蔣萬安說，雞蛋的進口政策，是由農業部規劃、委託及執行，呼籲陳吉仲，每一位政務官的去留，並不是民眾真正關心的重點；民眾關心的，是食品的安全、是孩子的健康。請農業部一定要儘快提供完整的供銷流向資料，台北市政府才能更完善地執行食安監測，避免造成消費者疑慮以及行政浪費。

蔣萬安裁示，衛生局部分，之前已經正式發函中央畜產會，要求畜產會提供蛋的流向。今天上午，衛生局的食安官以及法務局的消保官，也一起去了中央的畜產會、台北市1家蛋進口商及2家液蛋加工廠，調閱相關資料，來調查流入、流出、銷售以及銷毀流程。


接下來也會持續查核台北市進口蛋品專案輸入商，還有液蛋製造工廠，確認進口蛋品的效期、後續蛋品流向、液蛋標示原產地跟有效日期是不是符合食品安全衛生管理法規範，也會持續專案稽查台北市的超市、賣場，在例行性稽查中也會加強查核洗選蛋品，確保任何有疑慮的產品完全下架。


另外自9月13日到現在，衛生局主動前往超市賣場實地抽查，截至今日累計查核90家，針對台農與冠軍2家有疑慮的蛋品，總計下架2971盒。今天開始，衛生局也配合啟動「112年加強市售雞蛋稽查專案」，持續加強查驗市售生鮮蛋品的品質，也查核標示與內容是不是符合，每月至少查核90件。

學校營養午餐部分，教育局目前查出台北的營養午餐廠商並沒有採用桃園仲毅農產公司的蛋液，蔣萬安後續也會要求把供應商名單送請衛生局清查，若查獲廠商使用進口蛋，就屬於重大缺失，決不寬貸。

而在會議中，衛生局表示，食安官、消保官今早到畜產會現場稽查，調閱蛋品流向等資料，但畜產會現場給不出，要求延至一周提供，衛生局也發函畜產會，規定19日就要提供巴西蛋流向，其餘國別的蛋則22日提供。

但依照現場稽查狀況，衛生局也指出目前可開罰部分，第一、畜產會有在台北市有未登錄的倉儲，可依食安法第8條開罰3萬至300萬；第二、發現有無法提供產品責任險，可能可以依照時安法第13條開罰3萬300萬元。

此外，若週二及週五下班前無法依限提供蛋的所有流向，將依食安法47條，開罰3萬至300萬元。

進口蛋爭議燒不停　時代力量要林聰賢列席專案報告備詢

民進黨批侯訪美立場矛盾　侯辦質疑：轉移「進口雞蛋之亂」焦點

雞蛋問題怎解決？張善政：民進黨無作為只能靠自己

肯德基「7吋巨蛋撻」回歸！9/19官網開搶　中秋節55間門市取貨3天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞