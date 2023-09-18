勞動部高分署穩固企業夥伴 留住人才大作戰

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位於屏東三地門的居高風味餐廳，在疫情過後，希望能夠吸引更多顧客回流，餐廳把握時間充實人力與服務品質，除了參加勞動部高分署的徵才活動，餐廳吳老闆得知TDC人才中心可以幫助企業優化人才發展制度，於是藉由TDC人才中心提供專家駐點諮詢和入場輔導服務，打造具系統性的培訓計畫，進一步提升人才培育效果，並穩固組織發展。
在輔導過程中，TDC人才中心協助餐廳重新調整組織架構，制定完整的職務說明書，讓員工清楚了解自己的工作內容與所需技能。同時，餐廳的訓練人員也制定了職務職能學習地圖，使每位員工在企業內的職涯發展有明確的方向。這些努力增加了員工對餐廳的信任，自疫情至今，餐廳員工人數成長3成，其中近9成的員工繼續留在餐廳工作，成功的幫助餐廳留住人才。
吳老闆表示，餐廳秉持人才永續發展的理念，透過TDC人才中心的輔導，員工們對於自己在工作上需要完成的目標更積極、更有信心了。餐廳在運作上有良好的組織架構及順暢的升遷管道，讓優秀人才留在餐廳，使餐廳可以蓬勃發展。
高分署分署長郭耿華表示，疫後景氣復甦，各行各業都在搶人才，勞動部為紓緩疫後產業基層人力缺工問題，結合跨部會資源，推動疫後改善缺工擴大就業方案，分別從勞工端及雇主端給予協助，改善缺工問題；TDC更提供企業疫後缺工的新解方，透過專家駐點諮詢與入場輔導服務，由專家學者為企業人才發展制度健檢，進一步找出痛點，並協助完善公司的人才發展體系，為企業留住人才。