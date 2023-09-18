腺病毒「換季」害一堆人生病！淺伏期最長2週 大人也小心被感染
近期氣候準備進入秋天，換季期間常是民眾生病的高峰期，尤其不少醫療院所的兒科、急診室、病房都快達到緊繃，腺病毒、B型流感、病毒性腸胃炎感染比例上升，成為新一波感染症流行趨勢，而針對最常見的腺病毒，小兒科醫師林漢斌也說明，腺病毒通常都是透過「飛沫傳染」，包括鼻子、眼睛、喉嚨、氣管、肺部、腸胃道等都可能受到侵襲，提醒父母一定記得要與醫師做溝通，協助孩子康復。
記者張志浩/綜合報導
林漢斌指出，腺病毒喜歡感染人身上有腺體的部位，如鼻子、眼睛、喉嚨、氣管、肺部、腸胃道等，臨床上常造成孩子發高燒、喉嚨痛、喉嚨發炎甚治化膿、流鼻水、鼻塞、咳嗽、結膜炎、頸部淋巴腺腫大、拉肚子等症狀。
而腺病毒的傳染途徑和一般病毒感染相同，都是「飛沫傳染」，接觸有腺病毒的呼吸道或腸胃道的分泌物後，再摸自己的口鼻，就有機會被感染，其潛伏期大約2至14天，因此也有很多家長在照顧孩子後，過幾天也出現咳嗽、鼻水、眼睛紅、眼睛癢甚至發燒等症狀。
感染腺病毒的治療上，主要還是依症狀給予，但很多時後腺病毒感染會高燒多天、喉嚨扁桃腺化膿，容易和細菌感染混淆，加上病毒感染後，很常會「繼發性細菌感染」，因此若真的一直高燒不退、活力與食慾減低時，還是要帶去給醫師檢查，視情況看是不是要給予診斷或是抗生素治療。