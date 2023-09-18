平溪失智婦到北市就醫失蹤影 離家40公里、1天1夜後現身新店山區
一名有失智症的67歲許姓婦人，日前從新北市平溪區住家外出要到台北市松山區的台安醫院回診，沒想到就此失去蹤影，家屬急著向警方報案協尋，直到隔天上午警方在新店區北宜路上發現有老婦呆坐路邊整個上午，新店警分局青潭派出所所警員潘政新協助查詢後連絡上家屬，總算在距離住家40公里外的新店山區尋獲，讓離家整整一天一夜的婦人順利平安返家，家屬也一再感謝員警協助。
記者吳嘉億／新北報導
警方表示，根據家屬說明，許姓婦人平時固定有在台安醫院回診，通常是搭乘公車前往，14日上午離家後即不知去向，才會向轄區瑞芳警分局十分派出所報案協尋人口找尋其下落。
警方指出，因該婦人有失智症，員警查詢到住家平溪，至於如何走來？詢問婦人都是回答「一直走、一直走來的」，並表示不知道為什麼走到這邊，研判應該是坐錯車到新店，才會出現在尋獲地點，再問許婦是否有不舒服及是否需要就醫，婦人都表示不用，員警便先將許老婦人載返派出所休息，並通知家人到派出所辦理撤尋手續及帶回老婦。
新店警分局呼籲，家中如有年邁或失智長者，可申請「愛心手鍊」，申請方式及申請單位網路有詳細說明，手鍊上會有長者個人資料，如長者不慎失蹤，可利於員警辨識身份通知家屬。長者亦可自願參加警政署「長者指紋建檔」服務，一旦長者走失經尋獲時可利用指紋辨識身份，讓走失的長者可以順利平安返家。