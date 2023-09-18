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爆「藥頭認識大小S」遭求償400萬　葛斯齊聲請傳喚黃子佼

▲最強狗仔葛斯齊前往台北地院出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.09.18）
▲最強狗仔葛斯齊前往台北地院出庭（圖／記者潘千詩攝，2023.09.18）

記者潘千詩／台北報導

黃子佼上半年捲入性騷後，開直播爆料大小S、具俊曄曾逼他吸毒，儘管大小S駁斥，但娛樂記者葛斯齊6月在節目爆料「不只一個藥頭向他透露認識大小S，對方還透過一名黃姓藝人轉交藥品給她們，還說汪小菲的爆料都是確實的。」大小S對葛斯齊提告求償400萬元，台北地院今（18）日開庭，葛斯齊聲請傳喚黃子佼作證，還說事出必有因，他只是將採訪到的內容說出來，主觀上並沒有說大小S施用毒品。

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葛斯齊在法庭上強調，他在節目講的內容，是轉述黃子佼、張蘭、汪小菲的言論，否認捏造，相關內容屬可受公評之事，並聲請傳喚黃子佼、曾與他在酒店聽到藥頭陳述的黃姓男子作證。

但大小S委任律師認為，沒有傳喚的必要性；審判長改詢問葛斯齊的意見。

葛斯齊說，有傳喚必要，因為黃子佼曾說「那個時候不流行社群，因此很多藥頭可能沒有機會爆料」，而他也曾經收到類似訊息，才在節目上分享，分享前有查證，且有人證「T先生」，還有錄音檔佐證，但「T先生」有說過他不願意出庭。法官庭末諭知10月30日下午4時再開庭。

▲大小S是演藝圈著名姐妹花。（圖／ 翻攝臉書）
▲大小S對葛斯齊提告，各求償200萬，共計400萬元（圖／翻攝臉書）
開庭結束後，葛斯齊受訪表示，事出必有因，節目的開錄也是因為黃子佼的言論，他相信黃子佼所說的內容，大家應該有所記憶，藉由這次在法庭攻防上，讓黃子佼出來好好講是真是假。

對於聲請傳喚黃子佼一事，葛說，至少可以釐清她們姐妹有沒有做這件事，週刊在拍到她們的時候，他自己都還是學生，還沒做記者，最了解狀況的是家人，就是過去的婆婆張蘭、前夫汪小菲、前男友黃子佼，相信大家知道這些資訊，也是這些家人講出來的。

葛斯齊強調，這件事是可受公評之事，因為她們是藝人，再加上從頭到尾也沒有在節目上說她們施用毒品、使用毒品、買過毒品，他僅分享過去採訪經驗。

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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