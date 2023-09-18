特企／2023亞太美業精品獎　台灣生技美容巔峰盛會

而「台北市生物技術服務商業同業公會」正是推動台灣生技美容產業的重要媒合平台，成為政府單位與企業廠商的溝通橋樑，多年來帶領數百家的生技健康美妝廠商走向國際舞台。為了肯定企業廠商傑出的研發與市場貢獻，增加產業在國際舞台上的影響力，並提供業內合作和創新的機會，「亞太美業精品獎」因此而誕生。「亞太美業精品獎」的影響力不僅僅在於獎項的殊榮，更體現在它為台灣美容生技產業帶來的機會，不僅提升了台灣廠商的國際知名度，還為其開拓了新的市場，吸引了國際投資者和合作夥伴，同時也鞏固了台灣作為美容生技創新和技術領先地區的地位。
為了肯定台灣的傑出生技美容廠商，以期帶動產業的交流與發展，台北市生技公會迄今已舉辦了三屆的「亞太美業精品獎」，奠定了台灣美容生技產業重要的里程碑，開創生技美容界空前絕後的榮耀盛世！歷屆的獲獎企業與廠商不但加深了消費者的信賴與支持，同時更增進了在國際市舞台上的競爭力與影響度。而今年第四屆的「亞太美業精品獎」於2023年9月18日在台北萬豪酒店隆重登場！
生技公會榮譽理事長王孝慈表示：「公會一直以來秉持著嚴謹務實、寧缺勿濫的精神，而今年共吸引了58家企業廠商共同角逐獎項，在多方的激烈競爭之下，最後嚴選出來的得獎廠商都是實至名歸，引領著台灣生技美容業界的翹楚！」
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台北市生技公會更觀察到，近年來生活型態的改變更影響了台灣美容產業的消費習慣與市場發展趨勢，本屆亞太美業精品獎順應潮流趨勢，朝向便利型居家保養、功效性健康護理、永續發展與環境友善、網購模式與消費體驗四大方向做為評選的基準，透過產業界、學術界、研發界等各界的專業評鑑，從科技創新與研發、原料專利與認證、市場行銷與發展、品牌形象與服務、品質控管與安全性等全面向的評比，以最高規格的標準、最謹慎的態度，嚴選出台灣具有標竿性的企業與品牌，並分別頒發傑出美業品牌獎、品牌服務口碑獎、卓越品質獎…等獎項，被視為台灣生物技術和美容產業的一個光輝篇章。這個光榮時刻激勵著台灣美容生技產業繼續努力，追求更大的卓越。
而台北市生技公會更將進一步協助獲得本屆榮耀的企業與品牌，提升國內外市場的品牌知名度與聲譽，爭取國際伙伴的合作關係、新市場出口機會，打通新南向市場，致力提升台灣生技美容產業在國際市場上的地位，並促進更多的成長和機會，讓台灣最自豪的美容生技實力進軍全球、弘揚國際！
得獎廠商名單
【傑出美業品牌獎】在業界具有競爭力及商業發展規模化潛力的優質中小企業，開創產業更多元化、更豐富的產品面向。
• 泰順全球國際股份有限公司/梵希婗 FASCINÉ
• 沫楽國際有限公司/VOLARE沫楽
• 沛能股份有限公司/Youth secret NMN
【品牌服務口碑獎】從品牌特色、產品安全、銷售模式、售後服務等，開創業界潮流趨勢與並具有專業指標性的品牌團隊。
• 麗鑫生技股份有限公司/HÉNA SECRET
【卓越品質獎】 根據品牌研發原物料的選擇、商品品質控管、新產品的開發研究、與行銷通路多元化…等四大方向評比。
• 愛康製藥廠股份有限公司/AK37 暢。果蔬發酵軟糖
• 麗鑫生技股份有限公司/玫瑰微滴晶露
• 沫楽國際有限公司/塘瓷娃娃霜
• 森呼吸生醫科技有限公司/金萃賦活精華油
• 紫心生技有限公司/ Ju Ju凍-膠原蛋白益生菌果凍條
• 喬朵嫚生技有限公司/輕奢·奈米級美白身體乳