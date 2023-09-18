▲尿尿有泡泡？５症狀早檢查！一張圖看懂要不要治療，防腎臟病惡化

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台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯醫師表示，全台灣慢性腎臟病人口已突破200萬，換算下來，平均每8位成人約有1人患有慢性腎臟病，而末期腎臟病發生率與盛行率多年以來也高居全球之冠，在這個背景下，台灣每年新發生的洗腎人數超過12,000人。
台大醫院腎臟內科醫師趙家德表示，讓腎功能惡化的因素非常複雜，已知具有腎臟病危險因子病人接受篩檢比率卻只有兩成，呼籲本身具有三高、肥胖、吸菸、長期服用未經醫師處方藥物、65歲以上高齡族群、腎臟病家族史等高風險因素的民眾，應定期安排腎功能檢查。若出現泡泡尿、下肢水腫、高血壓、貧血、疲倦等「泡、水、高、貧、倦」典型症狀時，則建議儘快就醫。
慢性腎臟病潛藏的3大風險，住院、洗腎、死亡息息相關！
吳麥斯理事長說明，慢性腎臟病帶來的腎功能下降與住院、洗腎、死亡三大危機息息相關，不但容易引發心衰竭、動脈粥狀硬化、高血壓、心肌梗塞等高危險性的心血管疾病，隨著腎功能越差，住院與死亡風險將大幅增加。
健檢２數值對照風險分級表，秒懂治療方向防腎臟病惡化！
趙家德醫師提醒，及早診斷與治療慢性腎臟病是降低洗腎的重點，健康檢查中抽血與尿液報告的「腎絲球過濾率(eGFR) 」與「尿中白蛋白尿/肌酸酐比值(UACR) 」容易被民眾所忽略，卻是評估腎功能的2項關鍵指標。
建議民眾可以對照國際腎臟醫學會推出的慢性腎臟病風險分級表，依據低風險的綠燈到非常高風險的紅燈，進一步與醫師討論並安排對應的腎功能追蹤與治療方案。
慢性腎臟病治療持續進步藥物治療.生活型態,全面守護！
吳麥斯理事長指出，延緩腎功能惡化，減少未來住院、洗腎與死亡風險是慢性腎臟病治療的重要目標。
藥物方面，除了過往常用的血管張力素轉化酶抑制劑(ACEI)、血管張力素第二型受體阻斷劑(ARB)、配妥西菲林(Pentoxifylline)等藥物，國際腎臟醫學會也於2023臨床指引中，將SGLT2抑制劑列為慢性腎臟病治療建議使用藥物，可以幫助延緩腎功能下降，進一步降低住院、洗腎或死亡的風險。
除了藥物治療，建議依據個人狀況可以同時搭配戒菸、減重、適度低蛋白飲食、控制血壓和血糖、避免濫用非醫師處方藥物等生活形態調整，更能穩定保護腎功能。
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