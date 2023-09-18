冷鏈倉儲地點全公布！農業部、食藥署連3天稽查雞蛋食安
進口雞蛋爭議持續延燒，近期更有5402萬顆進口雞蛋因為到期、破損而陸續遭到銷毀，民眾擔憂問題雞蛋流入市面，農業部晚間發布新聞稿表示，依據行政院指示，明（19）日起，展開連續3天的聯合稽查，且農業部今（18）日也公開中央畜產會冷鏈倉儲地點，並提供「地方政府所轄蛋品」流向。
記者林志怡／台北報導
農業部指出，農業部從今（2023）年3月起請中央畜產會執行專案雞蛋進口，進口雞蛋從出口國冷鏈運輸到台灣到港通關後，持續以冷鏈運輸送往畜產會倉儲儲存，中央畜產會庫存進口雞蛋的冷鏈倉儲所在地，分布於7個縣市、共13個倉儲，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣。
進口雞蛋會視國內雞蛋產量和消費者需求情況，適時調度進口雞蛋前往洗選場、加工廠。日前農業部公佈雞蛋流向，進入洗選場後上架通路販售的殼蛋占比17.14%；加工占比23.59%；庫存包含殼蛋和加工蛋品共22.08%；耗損與到期的進口雞蛋共5402萬顆，占比共37.18%，待銷毀5170萬顆也已全數封存於畜產會倉儲，不會流入國內市場。
農業部表示，今日也會行文提供各地方政府進口雞蛋流向，資料包含畜產會調度給各縣市洗選場和加工廠的名單、數量與雞蛋來源國，農業部將全力配合衛福部食藥署聯合稽查，也全力配合地方政府衛生單位稽查，以確保過期進口雞蛋不會流入市場或進行加工。
此外，農業部表示，將就有效日期、文件紀錄保存、倉儲管理等面向，協助業者建立正確管理概念，並輔導國內雞蛋洗選業者提升對食安法規的認知。