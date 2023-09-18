施振榮攜手業界聯盟打造零碳排遊艇　與緯創投入風能發電

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施振榮表示，這次跟業界合作夥伴共同宣布二項新計畫。針對第一項計畫，他表示，將投入零碳排遊艇與藍能系統的新能源開發，並與Gunter Pauli（藍色經濟理念倡議者）共同發起成立保利馬公司（Porrima Inc.）打造Porrima未來船，並與業界共組聯盟在台灣建立Porrima未來船生態供應鏈。
包括宏碁、緯創、巨星造船、行競科技、循旭科技、嘉信遊艇、台塑、大禾竹藝工坊等Porrima未來船供應鏈合作夥伴特別出席，共同宣示將攜手合作，目標要改變未來海洋的航運生態，致力推動淨零碳排。
施振榮與Gunter Pauli表示，基於累積12年的實際經驗，在業界的共同支持下，將投入零碳排遊艇的建造，目標是建立起一個創新的全球性產業。Porrima過去在沒有化石燃料下已多次環繞地球，總里程達16萬公里，將從今年秋季進行全面改造，並規劃先建造三個較小型的Porrima，預計將在2025年2月完成。
Porrima並將結合人工智慧（AI），打造出極具競爭力的零碳排船舶，不需要任何燃料，甚至不需要備用柴油發電機，而是由新一代的人工智慧所驅動。這將進一步改變傳統海洋產業的運輸方式並帶來許多創新的機會。
除了宏碁與緯創將在AI技術方面提供支援外，台塑將提供碳纖維，配合建造Porrima超輕型和高性能的船身。太陽能電池將採用循旭科技的最新技術，92%的電池材料可循環回收再製成新的太陽電池，且可減少60%的碳足跡；未來Porrima遊艇將由可回收的台灣太陽能電池板供電。另外由技術領先全球的電池系統供應商行競科技，提供極度安全兼具高效輸出的浸沒式冷卻電池系統。
第二項計畫則是針對風能發電領域。施振榮表示，風能發電也是目前各界積極尋找的新能源之一，為引進德國SkySails風能發電技術，目前已與緯創公司攜手成立智帆公司（aiSails）。此次智帆公司董事長黃俊東並指派代表與德國SkySails總經理Stephan Wrage簽署合作開發意向備忘錄，共同開發風能發電新技術。而Porrima未來船所導入的SkySails風能發電也將朝全自動化發展，並由智帆在台灣生產。
此次之所以能促成這兩項新計畫，背後的關鍵人物是Dr. Gunter Pauli，他與施振榮及雲門舞集創辦人林懷民都是由國際青年商會（JCI）在1983年選出的第一屆世界十傑當選人（TOYP）。也因為這個因緣，他與施振榮的友誼持續了四十年，一路走來，他也多次來台，並結識許多台灣友人。Dr. Gunter Pauli不僅是藍色經濟理念的倡議者，多年來他也一直推動零碳排，並將Porrima零碳排遊艇及風能發電的計畫介紹給施振榮與台灣的合作夥伴。