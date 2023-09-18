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內幕／陳吉仲請辭獲准消息曝　賴清德第一時間得知超訝異

▲賴清德昨日下午赴高雄出席選舉造勢行程與宮廟參香，據悉得知陳吉仲請辭獲准消息曝光當下，感到相當訝異，事前也毫不知情。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德昨日下午赴高雄出席選舉造勢行程與宮廟參香，據悉得知陳吉仲請辭獲准消息曝光當下，感到相當訝異，事前也毫不知情。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

農業部長陳吉仲昨日傳出請辭獲准消息，行政院經過4個小時才發出聲明澄清非屬實，而外傳是有心人士放話媒體，而在消息曝光當下，民進黨主席暨總統參選人賴清德正在高雄出席選舉造勢活動與宮廟參拜行程，得知消息也相當詫異，對此事也並不知情。有黨內人士分析，農業部長不見得是好缺，也沒有聽聞有人覬覦這個位置，總統蔡英文任期不到一年，質疑「所以有需要誰鬥誰嗎？」

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有媒體昨日下午5時許爆出陳吉仲請辭獲准，引發震撼彈，而行政院經過4個小時才發出聲明，關於陳吉仲「請辭獲准」情事，相關報導有誤，但坦承陳確實曾主動向院長陳建仁表示「願負起責任」，而院長認為現階段應持續向各界釐清所有質疑，對於進口蛋政策進行通盤檢討。

據了解陳吉仲多次開口請辭被慰留，而外傳昨日「被請辭獲准」消息為派系鬥爭，此舉是為了要保護新潮流派系中央畜產會主委林聰賢，此外有心人士憂心陳吉仲與進口蛋爭議淪選戰破口，更將直接影響賴清德選情，「護主心切」才出此下策。

而陳吉仲請辭獲准消息一出，各家媒體相繼推播，賴清德昨日下午赴高雄參加行程，安排出席南區宗教後援會成立大會外，更前往內惟鎮安宮參香，據了解，在行程中得知陳吉仲請辭消息，當下感到相當詫異，對於此事並不知情，一旁陪同的高雄市長陳其邁與立委趙天麟同樣非常訝異。

前內閣蘇貞昌昨日展開首場輔選行程，據悉，同樣在行程中獲悉陳吉仲請辭獲准消息，便立即致電給陳吉仲，在了解事情來龍去脈後，替其叫屈也不忘加油打氣，隨後並主動告知幕僚自己要受訪對外說明，痛批放話者非常惡劣，不捨陳吉仲「做到流汗乎人嫌到流涎」，也透露「知道他現在已經被弄得身心俱疲」。

有黨內人士分析，不認為陳吉仲請辭獲准消息是派系鬥爭，民進黨都不希望進口蛋議題成為破口，現今農業部長也不見得是好缺，也沒有聽聞有人覬覦這個位置，「所以有需要誰鬥誰嗎？」

該人士表示，就算真的想當農業部長，要當也要當久一點，總統蔡英文任期不到一年，要爭也要拚下一任，判斷並非是黨內有人要把陳吉仲鬥走。

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