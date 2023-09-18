內幕／陳吉仲請辭獲准消息曝　賴清德第一時間得知超訝異

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據了解陳吉仲多次開口請辭被慰留，而外傳昨日「被請辭獲准」消息為派系鬥爭，此舉是為了要保護新潮流派系中央畜產會主委林聰賢，此外有心人士憂心陳吉仲與進口蛋爭議淪選戰破口，更將直接影響賴清德選情，「護主心切」才出此下策。
而陳吉仲請辭獲准消息一出，各家媒體相繼推播，賴清德昨日下午赴高雄參加行程，安排出席南區宗教後援會成立大會外，更前往內惟鎮安宮參香，據了解，在行程中得知陳吉仲請辭消息，當下感到相當詫異，對於此事並不知情，一旁陪同的高雄市長陳其邁與立委趙天麟同樣非常訝異。
前內閣蘇貞昌昨日展開首場輔選行程，據悉，同樣在行程中獲悉陳吉仲請辭獲准消息，便立即致電給陳吉仲，在了解事情來龍去脈後，替其叫屈也不忘加油打氣，隨後並主動告知幕僚自己要受訪對外說明，痛批放話者非常惡劣，不捨陳吉仲「做到流汗乎人嫌到流涎」，也透露「知道他現在已經被弄得身心俱疲」。
有黨內人士分析，不認為陳吉仲請辭獲准消息是派系鬥爭，民進黨都不希望進口蛋議題成為破口，現今農業部長也不見得是好缺，也沒有聽聞有人覬覦這個位置，「所以有需要誰鬥誰嗎？」
該人士表示，就算真的想當農業部長，要當也要當久一點，總統蔡英文任期不到一年，要爭也要拚下一任，判斷並非是黨內有人要把陳吉仲鬥走。