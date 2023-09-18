金鐘58／陳明珠睽違8年入圍金鐘　緊盯直播沒聽到名字心情神反轉

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陳明珠今歡喜分享入圍心情，十分感謝評審能看到節目的付出，她表示，「過去多是報名生活風格、第一次入圍人文記事主持人，真的覺得很榮幸，我自己也很想得到這個獎項，也是我進入到另一個階段主持更深層的歷練，非常開心也很感謝大家看見」。
她一度以為自己沒入圍，也不敢表露讓經紀人知道。豈料，半個小時後收到雪片般飛來的恭賀簡訊，才知道原來因為記者會時程太長，未將所有名單唸出，陳明珠像坐雲霄飛車，心情神翻轉。並立即著手聯繫造型師，隔天就定裝好，她這次將換2套衣服，現積極維持身材線條，誓言要讓大家看到有別於平常主持人狀態的她。
陳明珠以《客家采風-山上優雅》節目入圍，對製作團隊非常有信心，能製作出如此優質的節目，並謙虛、讚嘆這次入圍有很多敬佩的對手，「大家都是在比深度和廣度的」，包括陳明章老師《聽台灣在唱歌》，還有舒夢蘭的節目帶領大家走訪世界各地沒有辦法到達的地方，「過去我是陳明章老師的樂迷，現在透過節目我也變成他的觀眾，所以他們都是可敬的前輩，我可以跟大家一起入圍，是對我極大的肯定」！
節目《客家采風-山上優雅》對她而言最辛苦的地方有兩部分，「一是要爬山，對我來說挑戰比較大，因為我過去較常去潛水衝浪，爬山對我來講會想挑戰極限，而且我膝蓋沒那麼好，對體能來說是一大考驗。」又表示第二個挑戰則是，「置身森林中，都是我跟鏡頭獨白的互動。在相對單調的景物中，要讓大家知道大自然的魅力的廣度和深度，我覺得是蠻挑戰的」！
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