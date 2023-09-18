PLG／林書豪加盟後成為「夢幻隊」！新北國王根本是美國隊化身
PLG新北國王華裔球星林書豪在14日晚間宣布加盟PLG職籃新北國王，讓國王隊成為三連霸富邦勇士的超強勁敵，新北國王戰力堪比「美國隊」，加上楊敬敏若復出，新北國王將成為「夢幻隊」，林書豪預計明天加盟，合約內容也將公開。
記者吳政紘/綜合報導
國王隊下季有機會能夠排出林書豪、林書緯、戴維斯，曼尼高（Kenny Manigault）、穆倫斯（Byron Mullens）的夢幻先發陣容，再加上2名新洋將比利（Billy Preston）和米歇爾（Tony Mitchell）同樣來自美國，主帥萊恩（Ryan Marchand）也具備美國國籍。
戴維斯不受洋將限制，加上華裔球員都可以溝通，場上5人都可說英文，讓其他球隊防不勝防。
新北國王總經理毛加恩表示：「書緯其實在這件事情上扮演很重要的角色，兩人在這個暑假有進行過很仔細的溝通，確定所有的層面都達成共識，同意在這個賽季一起當隊友，挑戰這個全新的可能，彼此百分之百的支持，這一切的想法都確認過之後，才開始與球隊進行後續的商談。」
林書豪將穿上7號球衣，跟老弟林書緯「合體」，兩人17號球衣的搭配，剛好是「林來瘋」時期他在尼克隊的背號，相信也是林書豪生涯的「最後一舞」。