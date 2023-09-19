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王毅會蘇利文　中媒：討論最久的是台灣議題

▲美國國家安全顧問蘇利文，近日重申會繼續協助台灣發展自衛能力，即使外界質疑美國是否會因軍援烏克蘭，而影響到對台灣的武器供應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國家安全顧問蘇利文，近日重申會繼續協助台灣發展自衛能力，即使外界質疑美國是否會因軍援烏克蘭，而影響到對台灣的武器供應。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社台北18日電）中共外圍官媒環球時報報導，中國外交部高級官員今天表示，中共中央外辦主任王毅與美國白宮國家安全顧問蘇利文在馬爾他舉行的會晤，時間總共超過12個小時，而討論時間最長的是台灣議題。

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根據這項報導，參加這次會晤的中國外交部高級官員向中國媒體表示，王毅與蘇利文（Jake Sullivan）就中美關係、台灣、亞太局勢、「烏克蘭危機」等重要議題進行多輪討論，超過12個小時，會晤是「坦誠、實質性和建設性的」。

但在報導中，這名中國外交部高級官員並沒有提到蘇利文在會晤中的任何說法，只籠統表示「雙方介紹了各自內外政策」。

這名官員指出，雙方同意繼續落實中美兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。並同意中美將在近期相繼舉行「亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商」。雙方還探討了在人工智慧領域展開對話、進一步支持和便利兩國人員往來等問題。

他說，王毅就美方對中國科技打壓及單邊無理制裁中方企業、機構和個人表達嚴重關切，要求美方立即停止。並指中國在烏克蘭問題上不是衝突當事方，也不是引發危機的原因，始終致力於勸和促談，絕不會火上澆油，更不會趁機牟利。

根據報導，這名官員說，「雙方花時間最長的是台灣問題」。他並轉述，王毅向蘇利文全面闡述了中方的「嚴正立場」，並宣稱「台灣問題最本質和最根本的現狀是『兩岸同屬一個中國』」。

據這名官員轉述，王毅向蘇利文聲稱，當前台海局勢「緊張的根子在於台灣民進黨『台獨活動愈演愈烈』，『一些域外勢力的支持更加明目張膽』。台灣問題和平解決的正確方向是『堅決反對台獨，支持中國和平統一』」。

除此之外，王毅向蘇利文強調，中國具有「社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，這些是中國發展的信心和底氣」。中國的發展進程是「任何國家都阻擋不了的」，中國人民「正當的發展權益不容剝奪」。

王毅指出，中方始終按照中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏三原則」看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對「以去風險為名行脫鉤斷鏈之實」。（編輯：邱國強/陳鎧妤 ）1120918

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