王毅會蘇利文　中媒：討論最久的是台灣議題

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但在報導中，這名中國外交部高級官員並沒有提到蘇利文在會晤中的任何說法，只籠統表示「雙方介紹了各自內外政策」。
這名官員指出，雙方同意繼續落實中美兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，穩定和改善中美關係。並同意中美將在近期相繼舉行「亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商」。雙方還探討了在人工智慧領域展開對話、進一步支持和便利兩國人員往來等問題。
他說，王毅就美方對中國科技打壓及單邊無理制裁中方企業、機構和個人表達嚴重關切，要求美方立即停止。並指中國在烏克蘭問題上不是衝突當事方，也不是引發危機的原因，始終致力於勸和促談，絕不會火上澆油，更不會趁機牟利。
根據報導，這名官員說，「雙方花時間最長的是台灣問題」。他並轉述，王毅向蘇利文全面闡述了中方的「嚴正立場」，並宣稱「台灣問題最本質和最根本的現狀是『兩岸同屬一個中國』」。
據這名官員轉述，王毅向蘇利文聲稱，當前台海局勢「緊張的根子在於台灣民進黨『台獨活動愈演愈烈』，『一些域外勢力的支持更加明目張膽』。台灣問題和平解決的正確方向是『堅決反對台獨，支持中國和平統一』」。
除此之外，王毅向蘇利文強調，中國具有「社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，這些是中國發展的信心和底氣」。中國的發展進程是「任何國家都阻擋不了的」，中國人民「正當的發展權益不容剝奪」。
王毅指出，中方始終按照中國國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏三原則」看待和發展中美關係，反對以競爭定義全部中美關係，反對「以去風險為名行脫鉤斷鏈之實」。（編輯：邱國強/陳鎧妤 ）1120918