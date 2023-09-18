中共中紀委：工作8小時之外也要管

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同時，有極少數黨員幹部在8小時外「搞小圈子，鑽營關係，打牌賭博，沉迷電遊，大吃大喝，燈紅酒綠，酒駕醉駕」，甚至收錢收物，牟取不法利益。
文章強調，和工作時間相比，公職人員「八小時外」的生活圈、交往圈、娛樂圈更加複雜、更難監管，不少權力越界、行為失範問題都發生在「八小時外」，所以必須將「八小時外」也管起來。
文章表示，多地推出了「八小時外」監督管理辦法，如最近廣西桂林投資控股集團有限公司印發「黨員幹部、公職人員『八小時以外』行為監督管理辦法」；成都市紀委監委發出「加強紀檢監察幹部『八小時以外』監督管理的暫行規定」，對「八小時外」進行常態化監督檢查。
黑龍江省大箐山縣不定期展開監督檢查20多次，重點查看餐飲、煙酒等場所，對發現問題即查即處。貴州省銅仁市松桃縣紀委監委派駐紀檢監察組在逢年過節等重點時段、容易引發違法亂紀的重點場所，突擊檢查、隨機檢查，對黨員幹部申報事項定期抽查等。
很多地方政府要求家屬協助監察幹部，湖北省枝江市則把監督重點放在年輕幹部身上。
文章最後提醒黨員幹部，指中秋及「十一長假」即將來臨，要特別在「八小時外」謹守要求。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1120918