名家論壇》單厚之／陳吉仲其實是一種價值和信仰

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這一次雞蛋風波延續超過一年，從一開始的蛋荒無法解決，到進口蛋圖利特定廠商疑雲，近期又接連出現雞蛋標示、效期爭議，農業部的說法一變再變，從效期90天到110天、120天，從有包膜、塗臘又變成沒塗蠟，剛說架上雞蛋都沒問題，就傳出台農標示錯誤全面下架，隔兩天又說要銷毀過期蛋，搞得人心惶惶、聞蛋色變。
過去缺蛋的時候，綠營支持者還可以自我安慰說，缺蛋其實是全球性的問題，實際的狀況並不如外傳的那樣嚴重，一些價格較高的蛋也不難買；但面對蛋過期、混賣等質疑，農業部又整天自我打臉時，綠營連辯護都變得非常的困難。
一堆疑點說不清楚，所有資料都當成機密，地方政府想要提民眾把關都不可得，雞蛋危機自然也就變成了政治危機。近來賴清德在部分民調的支持度下滑，媒體多指向是陳吉仲的責任，賴陣營如果希望陳吉仲能夠負責也不令人意外。但當蘇貞昌講出「陳吉仲沒有提出辭職書，蔡英文也沒要陳吉仲辭職」、「有人急著放話、操作，非常惡劣」時，自然就讓人聯想到民進黨派系的內鬥。
雖然媒體多以「請辭被慰留」來形容陳吉仲，但至今政院從沒有承認過「請辭」這件事，更遑論慰留。行政院長陳建仁面對媒體詢問「是否有慰留陳吉仲」時笑而不答，之後又比出大拇指；行政院副院長鄭文燦的用詞是，陳吉仲還是有很大的「權責」，需要把問題說清楚，而用「責任」等字眼。
政院的尷尬是，如果說陳吉仲請辭，就代表陳吉仲本人和民進黨都認為陳吉仲做得不好；如果說陳吉仲沒請辭，又有點幫陳吉仲作為背書、肯定陳吉仲的味道，所以只能用「無請辭獲准情事」來回應。
雖然政院不敢清楚表態，但深綠卻立刻力挺陳吉仲，繼蘇貞昌說陳吉仲「做了非常多事、對全台灣有很大功勞」之後，民進黨立委參選人吳音寧也說攻擊陳吉仲的就是「2018年攻擊自己的同一群人」要民進黨「絕不能向謊言低頭」；嘉義縣長翁章良也說，陳吉仲在解決蛋荒及保護消費者上用盡心血，決策及危機處理的過程都很清楚，希望大家「給陳吉仲最高的肯定」。
正如同吳音寧所說，在深綠或戰狼綠的同溫層中，陳吉仲不僅僅是一個單純的閣員而已，早就已經和綠色執政、台灣價值等符號深深連結，對陳吉仲的任何檢討、批評，都會被認為是對蔡英文執政的全盤否定。陳吉仲已經成為一個圖騰、某種價值和信仰的代表，不能夠被否定。
尤其在賴清德選情穩定、勝利在望的情況下，檢討陳吉仲不僅多此一舉，更是「非常惡劣」的操作，形同要否定蔡英文政府、造蔡英文的反。蘇貞昌特別把蔡英文抬出來，當然不是講給陳建仁聽的；至於是講給誰聽的，就非常清楚了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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