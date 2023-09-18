長髮公主坐船看風景！一轉過頭竟是「背影殺手」 破萬人仍被電暈
仙氣公主竟然是背影殺手！一段影片曾在抖音平台上瘋傳，鏡頭角度從背面拍向一艘船，上頭坐著一個有著香檳棕髮色的「長髮公主」，沒想到隨著鏡頭逐步轉向，才發現牠竟然是「背影殺手」，完整片段看完，仍有大批網友心動表示：「真的好美」。
記者潘毅/綜合報導
抖音帳號《battle0611》日前上傳一段影片，只見鏡頭一開始拍著一個綁著公主頭的背影，讓人看了就不禁幻想正面會有多美麗，但隨著鏡頭逐漸轉向，真相也被公布，原來是一隻阿富汗獵犬。負責拍攝的飼主笑稱，這隻狗狗名叫巴特，是一隻雄性阿富汗獵犬，因為牠的漂亮毛色，平時也時常代言自家的寵物美容商品。
背影殺手的真相揭曉，也讓不少網友幽默回應：「一隻狗都眉清目秀的」、「看背影我心動了轉過來我已經沒救了」、「一開始以為是年輕美女，後來以為是背影婀娜的老太太，最後發現是一隻狗」、「看背影我以為是美女，男士們單身久了看隻狗都覺得眉清目秀」。
更有8萬多名網友被電暈大讚：「牠真的太美了」、「這麼漂亮的美女，不對是王子！我可以包養牠嗎」、「長的都比人還美了」、「好喜歡牠，我可以養他一輩子」、「不但是背影殺手，而且還不是個公主，是王子阿」。