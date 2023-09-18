台灣之光 大甲維樂自行車時尚坐墊登上倫敦時裝周

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設計師 RAY CHU表示，本季靈感來自海洋，並以與品牌同名且面臨消失危機的「鬼蝠魟」（manta ray）作為主角，強調關懷海洋的決心。Ray Chu手繪鬼蝠魟的圖案，在本季作品服飾或耳環、項鍊等配件上頻繁出現。坐墊設計則以黑灰色調漸層變化呈現海底深處，巨大「鬼蝠魟」在其中自在遨遊，時尚「VELO」字母monogram排列，則流露經典優雅氣息。
品牌「RAY CHU」本季採用魚鱗回收面料等可降解布料，全力友善海洋減少污染，這點與重視環境保護的維樂一拍即合！維樂副總陳安榮表示，維樂持續回收海洋漁網塑料，循環利用製成品質一流的自行車把手，大幅減少廢棄物，還大海一片蔚藍。坐墊生產方面，維樂也減少採購石化原料，用心尋找符合PCR或GRS認證的回收原料，還通過優化設計，使部分產品循環使用回收材料的比例超過50%，減少浪費。
身為騎行配件的專業品牌，VELO維樂一直以專業設計與前瞻趨勢為核心價值，打開幸福騎行的所有可能性，並致力ESG永續環保的幸福未來。維樂每年生產1500萬個專業座墊，行銷全球一百多個國家，坐墊品項高達3千餘款，是生產頂級自行車坐墊、手握和車把帶的世界級大廠。去年維樂加入自行車永續聯盟（BAS），與各大自行車品牌共同約定減碳目標：2030年生產每台自行車碳排放減少40公斤或至少減碳25％。