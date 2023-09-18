「毒王影帝」劉亞仁罪名再加1！強迫隨行人員吸毒 湮滅證據遭逮
「毒王影帝」劉亞仁因涉嫌吸毒遭檢方調查，今（18）日檢方透露，耗時將近3個月的調查後發現，劉亞仁不僅在國內外非法用藥達8種以上，還涉嫌指使友人湮滅證據、幫助其他嫌疑人逃往海外以及強迫隨行人員吸毒，檢方因而向法院聲請羈押劉亞仁。
記者黃雅琪／綜合報導
綜合韓媒報導，首爾中央地方檢察署，今日以違反毒品管理法、教唆湮滅證據、協助嫌犯逃跑等罪嫌，向法院聲請羈押劉亞仁及其崔姓友人。檢方表示，自2020年起，劉亞仁在首爾市內醫院，以美容為由接受約200次睡眠麻醉，購入市價約5億韓元（約新台幣1190萬元）的異丙酚，更假借他人名義取得約1000錠安眠藥。
檢方調查發現，今年1月劉亞仁與崔姓友人等4人，在美國旅遊期間吸食古柯鹼、大麻等毒品，期間更強迫隨行人員一起吸毒；調查期間劉亞仁意圖以勸誘和脅迫串供、湮滅證據，甚至協助其他嫌疑人逃往海外等妨害司法行為。
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