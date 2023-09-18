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「毒王影帝」劉亞仁罪名再加1！強迫隨行人員吸毒　湮滅證據遭逮

▲「毒王影帝」劉亞仁（中）罪名再加1，強迫隨行人員吸毒，企圖湮滅證據遭逮。（圖／翻攝自KBS YouTube）
▲「毒王影帝」劉亞仁（中）罪名再加1，強迫隨行人員吸毒，企圖湮滅證據遭逮。（圖／翻攝自KBS YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

「毒王影帝」劉亞仁因涉嫌吸毒遭檢方調查，今（18）日檢方透露，耗時將近3個月的調查後發現，劉亞仁不僅在國內外非法用藥達8種以上，還涉嫌指使友人湮滅證據、幫助其他嫌疑人逃往海外以及強迫隨行人員吸毒，檢方因而向法院聲請羈押劉亞仁。

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▲劉亞仁涉毒案，9日再爆體內又驗出3款新的藥物，至少累積8項毒品嫌疑罪名，目前已經被移交檢方處置。（圖／翻攝YouTube KBS News）
▲劉亞仁（中）涉毒案，檢方聲請羈押獲准。（圖／翻攝自KBS YouTube）
綜合韓媒報導，首爾中央地方檢察署，今日以違反毒品管理法、教唆湮滅證據、協助嫌犯逃跑等罪嫌，向法院聲請羈押劉亞仁及其崔姓友人。檢方表示，自2020年起，劉亞仁在首爾市內醫院，以美容為由接受約200次睡眠麻醉，購入市價約5億韓元（約新台幣1190萬元）的異丙酚，更假借他人名義取得約1000錠安眠藥。

▲劉亞仁坦承吸食毒品。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
▲劉亞仁吸毒還逼迫隨行人員用藥。（圖／翻攝自劉亞仁IG）
檢方調查發現，今年1月劉亞仁與崔姓友人等4人，在美國旅遊期間吸食古柯鹼、大麻等毒品，期間更強迫隨行人員一起吸毒；調查期間劉亞仁意圖以勸誘和脅迫串供、湮滅證據，甚至協助其他嫌疑人逃往海外等妨害司法行為。

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