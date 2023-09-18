▲活動量輸給老年人！　上班族惡習多，當心慢性病纏身

我是廣告 請繼續往下閱讀
4年級上班族運動比例最低台北市南港區健康服務中心主任駱貞妃表示，依據台北市衛生局統計資料顯示，心臟疾病（高血壓性疾病除外）及腦血管疾病分別高居110年臺北市中年（45-64歲）主要死亡原因第2、3位；依據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查，18歲以上人口的高血壓盛行率達26.76%，其中20至39歲高血壓盛行率6.52%，40至64歲高血壓盛行率28.93%，顯示其高血壓盛行率隨年齡增加而上升。
又根據110年體育署調查，30至60歲為國內規律運動比例最低的年齡層，其中又以45至49歲男性，及40至44歲女性最嚴重。這年齡層人群多為職場上班族，是國家經濟生產主力，也是上有老下有小，家庭經濟壓力最大的一群。
規律運動 遠離代謝症候群世界衛生組織（WHO）訂定2025非傳染病防治全球九大目標，其中一項就是降低身體活動不足盛行率。依據WHO研究調查指出，步行30分鐘可降低至少10%死亡風險。
為促進職場上班族身心健康，台北市南港區健康服務中心特地結合南港軟體工業園區二期管理委員會，合作辦理多種活動，期共同營造運動支持性環境。
1. 代謝症候群健康促進課程：招生30名，男3人，女27人，共221人次參加，平均年齡42.2歲。
2. 活力動動班：報名114人，共89人次參加，男1，女88，平均年齡44歲。
3. 南軟健康齊步走·職場久坐遠離我APP獎勵活動：參與人數205人，男65人，女140人，平均年齡40歲。
駱貞妃表示，本次參與「代謝症侯群健康促進班」員工中，共計20人參與體適能前後測，結果顯示在柔軟度項目，達統計上具有顯著性差異（p<.01），血壓、體重、體脂、腰圍及肌力項目也呈現正向的改善，顯示運動能有效改善上班族身體健康狀況。
另為期6週「南軟健康齊步走·職場久坐遠離我」健走活動，結合智慧手機APP紀錄步數，每天健走5,000步以上達20天或達總步數10萬步共計205人。為了讓員工健走時也能享受生活，同時辦理「我最推薦的南港景點拍照及推薦內容」，於台北市南港區健康服務中心FB粉絲專頁進行網路票選活動，前5名可獲得1,000元商品券。
促進健康 有助提升職場生產力南港軟體園區二期管理委員會總幹事屈佑霖表示，南港軟體園區分為三期，進駐企業家數超過300家，總員工數超過2萬2,000人。此次健康促進獎勵活動，各課程及活動滿意度皆達90%以上，還增加了不同公司員工交流。期盼讓園區員工利用中午休息及空餘時間，進行身體活動，遠離久坐的生活型態，提升自我身體活動及健康的重視，同時提升職場生產力與品質。
為提升職場運動人口比率，台北市南港區健康服務中心表示，將持續結合在地資源，推動職場健康促進，讓職場上班族及公司企業重視職場員工養成規律運動的重要性，同時呼籲更多的職場善盡企業社會責任，一起推動職場健康促進計畫，讓員工遠離慢性疾病的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59221
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw