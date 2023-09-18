訂豪華別墅慘遭詐！日男遇「訂房網詐騙」　到場只見「10年空屋」

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但到了入住當天，該名男子開車前往訂房網站記載的地址，看著附近田園風景，只覺得越開越不對勁。男子表示，「到達地址的位置附近，仍看不到預定的那間飯店，覺得十分奇怪，就開著車子一直在附近繞。」
最後終於抵達地址所顯示的地方，卻看見了雜草叢生的庭院，男子一行人再往裡頭走去，也只有一棟老舊空屋。據附近的居民說法，那棟空屋已經10年沒有人住了。
男子驚覺不對勁，但想從預約訂單打電話給飯店管理者進行確認，卻發現根本沒有寫明電話號碼，就連訂房網站的客服電話都打不通。後續男子使用手機搜尋，發現其他訂房網站有登記飯店電話，於是趕忙打了過去，「但對方表示，他們並沒有在Booking.com刊登住宿方案，是被別人『盜刊登』的。」
男子這才發現自己被詐騙了，但也只能就地尋找替代方案，連續找了20、30間，但就如預期那樣，到處都被訂滿了，最後才終於找到車程20分鐘外的一間住宿，原先下午4點就要開始的烤肉派對，也因為這飛來橫禍，一直到晚上9點才能開始。
該名男子表示，「最後朋友終於打通客服中心的電話，才得以全數退還住宿費用，因為還是拿到了退款，所以之後就當作笑話笑笑就好。」但他仍坦言，因為遭到詐騙，導致遊玩的時間變短了，實際上仍感到非常沮喪。
《全日本新聞》記者實際前往當地，看到訂房網上的地址所在之處時，直言「這看起來完全不像是住宿設施」。附近的居民表示，在盂蘭盆假期時，時常看到有人開著車子在附近繞圈，也有人朝他搭話，問「這裡是不是飯店？」，有很多人都帶著烤肉用具，「連續4、5天，每天都有4、5組人發生一樣的事情。」
記者後續也前往了遭到盜用的住宿設施，是一棟位於千葉一宮町海邊、8月才開幕的包棟別墅。別墅主人中山哲史表示，不僅照片被盜用，就連說明文字也全都照抄。
中山哲史透露，發現被盜用的時間點，是在不可能會有預約客人的開幕日之前，「當時有一組客人打電話過來，跟我說找不到位置。」接到電話後，中山哲史隨即調查究竟發生什麼事，才發現有人盜用了他的照片跟文字，在Booking.com刊登住宿方案。
雖然中山哲史立刻聯絡了Booking.com，盜用照片的住宿方案也在3天後被下架，但是連續好幾天都有受害者出現，也對中山哲史的包棟別墅也被貼上了「假飯店」、「詐騙網站」等標籤，不少旅客也擔心預約的話是否沒問題，對他造成極大影響。
報導指出，這種住宿詐騙事件不僅在Booking.com出現，在國外旅行也時常有旅客碰上訂房網站刊登的照片與實際建築完全不同、找不到飯店負責人求助無門的狀況。一名時常在國外旅行，也曾碰過住宿詐騙的男子藤澤（音譯，ふじさわ）表示，「要預訂住宿時，真得先好好看過評價才行。」