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李奧納多欽點《花月》女主角！勞勃狄尼洛、布蘭登費雪影帝齊飆戲

▲李奧納多與導演馬丁史柯西斯，都相中莉莉葛萊史東擔任《花月殺手》女主角；奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、布蘭登費雪也參演本片。（圖／UIP）
▲李奧納多與導演馬丁史柯西斯，都相中莉莉葛萊史東擔任《花月殺手》女主角；奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、布蘭登費雪也參演本片。（圖／UIP）

記者黃雅琪／綜合報導

改編自大衛格雷恩暢銷小說的《花月殺手》，由奧斯卡金像獎得主馬丁史柯西斯執導，奧斯卡金像獎得主李奧納多狄卡皮歐、勞勃狄尼洛、布蘭登費雪等人主演。李奧納多很欣賞美洲原住民演員莉莉葛萊史東的作品：「我們與她進行了一次視訊會議，隨後馬丁立刻表示『就是她了！』」

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▲莉莉葛萊史東（左）與李奧納多在《花月殺手》有對手戲。（圖／Apple TV+）
▲莉莉葛萊史東（左）與李奧納多在《花月殺手》有對手戲。（圖／UIP）
李奧納多回憶道：「她不僅擁有一種不可思議的優雅，更是來自黑腳保留區的美國原住民，這部電影中有許多觀點是從她的角度出發。」他透露，之後導演馬丁沒有舉辦任何後續會議、試鏡，這種情況非常罕見。李奧納多認為：「他就是在她身上、眼裡、靈魂，當然還有她之前的作品中，看到他要找的東西。」

李奧納多表示，女主角「莫莉」的內心衝突深深吸引著莉莉，尤其是這個角色的自毀傾向，即使在和男主角「勃克哈特」調情時都無法消失。李奧納多誇讚莉莉：「她為莫莉賦予了前所未有的深度和體察。」莉莉雖然本身並非奧塞奇人，卻讓自己沉浸在他們的文化裡。

▲《花月殺手》由勞勃狄尼洛（左）、李奧納多主演。（圖／Apple TV+）
▲《花月殺手》由勞勃狄尼洛（左）、李奧納多主演。（圖／UIP）
莉莉葛萊史東說：「如果不去深入了解奧塞奇人到底是誰，他們又是如何遭到剝削，就無法講出這個故事。很高興李奧納多會想藉由表演來展現一個角色的雙重性，這是他非常擅長的事，而馬丁對此也很感興趣。」

▲莉莉葛萊史東擔綱主演《花月殺手》女主角「莫莉」。（圖／UIP）
▲莉莉葛萊史東擔綱主演《花月殺手》女主角「莫莉」。（圖／UIP）
《花月殺手》時空背景設定於19、20世紀之間的真實故事，石油為北美原住民奧塞奇族帶來了鉅額財富，然而一夕暴富卻立即引來了白人入侵者的覬覦，他們先是無所不用其極地操縱、勒索奧塞奇人並竊取其資產，最後甚至謀財害命。

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