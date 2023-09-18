▲長輩不敢說、子女不敢問　預立醫囑、遺產問題可以問誰？

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面對人生終章 新北培訓倡導員宣講晚美人生新北社會局長李美珍表示，為讓社區長者能安心終老，「晚美人生我做主」計畫中結合了靈性照顧議題，透過倡導員培訓並進入社區照顧關懷據點、松年大學與老福機構等巡迴講座，讓靈性關懷可以推廣，截至目前，已在新莊、五股、泰山及林口等地區陸續辦理超過160場次巡迴講座，有4千名長輩參與，共同關心自己的晚美人生。
「蓮花基金會」長期推動安寧療護與靈性關懷。執行長陳惠文表示：「活著，是最好的禮物；善終，是最美的祝福！」很高興與新北市社會局合作推動關懷晚年人生議題，透過倡導員培訓及巡迴講座，讓高齡者共同探討及認識生命的全貌，可以坦然面對自己的未來，營造友善高齡的社會文化。
專門從事臨床佛教宗教師釋見溟以「當親愛的生病時，我們該如何陪伴並同時照顧自己」為題，提醒陪伴者要先照顧好自己，才有辦法陪伴病人，尤其在面對病人臨終時，給予支持力量，同時調適好自己。
倡導員何月霜分享，以往長輩比較忌諱談生死，「父母不敢說，子女不敢問」，在社區中倡導生死及預立醫囑、遺囑相當不易，現在透過回訓課程中的案例分析、病主法醫療實務說明等教學，增加了未來倡導的知識和技巧。
預立醫囑、遺產問題 可依信仰諮詢相關單位新北社會局長老人福利科表示，長輩常見問題為預立醫囑、遺囑與房產分配問題，因每家每人遇到的情況不同，民眾若有進一步的疑問，都可諮詢相關單位：
預立醫囑問題：可詢問蓮花基金會與安寧照顧基金會。蓮花基金會由學佛的醫事人員、教界法師、學者及志工組成，安寧照顧基金會則由馬偕基金會與台灣基督教長老雙連教會共同發起成立，民眾可依家中長輩信仰來尋求諮詢。
遺產房產問題：可諮詢法律扶助基金會、新北市政府免費法律諮詢或民意代表服務處，也有提供免費法律諮詢。另提醒家中長輩若有負債，雖法規現已有限定繼承，仍建議長輩提前告知，讓子女瞭解狀況更好處理。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59223
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