10人中就有1人！日本80歲以上人口首度逾10%　老化、缺工問題浮現

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但由於出生人口持續下降，65歲以上老年人佔總人口比例來到29.1%，比去年多了0.1%，創歷史新高。有研究預測，直到2040年日本第二次生育高峰期，即是1971年至1974年出生的一代人，年齡超過65歲後，長者將會增至3928萬，屆時長者在全國人口的佔比，將會升至34.8%。
日本這項比例居世界第一，排名第二的是義大利的24.5%，第三是芬蘭的23.6%。日本內務省在新聞稿中指出，「日本已是世界上老年人口比例最高的國家」。
而今年80歲（含）以上人口數比起去年增加27萬人，創下史上新多，佔日本總人口1億2460萬的10.1％。
此外，65歲以上仍在工作的在職老人數量也刷新紀錄，截至2022年，日本老年人的就業率為25.2％，已連續19年上升，達到912萬人，再創歷史新高，雖低於韓國的36.2%，但高於其他已開發國家。
依年齡組來看，65至69歲長者有50.8%仍在工作，70至74歲者有33.5%仍未退休。日本總務省指出，由於勞動力短缺，老年在職的狀況可能會持續增加。老年人佔日本勞動力總數的13.6％，其中以批發和零售業人數最多，為為127萬人，其次是服務業的105萬人，以及醫療和福利業的104萬人。
《彭博社》指出，日本年輕人短缺，導致許多行業人力不足，尤其是長照人員。社會安全服務的費用支出不斷膨脹，也加劇日本債務壓力。
雖然目前日本首相岸田文雄強調將採取激烈行動，否則日本社會可能會失去運轉能力，但刺激生育率的措施尚未成功，是否接受大量移民、移工來彌補出生率過低的問題也懸而未解。