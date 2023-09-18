日本YTR直擊「國有地被侵占」非法種菜！中國男亮刀恐嚇遭逮捕
先前一名中國女子在網路上聲稱「買下日本無人島」，後被沖繩官方證實確為一家中國公司買下全島約5成後，日本國有土地被中國民眾侵佔或購買的事件格外引發當地民眾關注。日本一名Youtuber先前透露，有岡山市民眾爆料一群中國民眾在當地非法佔據大量的日本國有地，甚至拿刀威脅驅逐拍攝團隊，最後遭警方逮捕。
國際中心楊智傑／綜合報導
長期拍攝揭露犯罪行為的日本Youtuber「石川慎之介」本月接獲民眾爆料，前往岡山市笹瀨川南區一處河床，當地民眾表示該地長年被一群中國人集體非法佔據，且在上頭違法搭建農舍、栽種各種農作物，就連相關單位派員警告、插上「禁止耕種」警語等也被無視。
石川慎之介團隊前往河床拍攝時發現，被當作農地使用的土地範圍十分廣闊，現場堆疊了大量髒亂的不明堆肥與垃圾，還有許多從不同家超市偷來的購物籃，被當作放置農作物的容器，與其他農具堆在一旁。
其中一名疑似是在當地架設農舍的中國籍男子，看見被發現後便高舉菜刀試圖驅離拍攝團隊，甚至大聲放話恐嚇揮舞刀具，最終被攝影團隊全錄下且順利報警，警方也趕赴現場以違反《銃刀法》將其逮捕。
日媒指出，日本Youtuber「石川慎之介」在事後也訪問到該名中國男子平常居住地的鄰居，鄰居們形容他是地方知名的問題人物，全家經常為地方社區帶來麻煩；同時「石川慎之介」團隊也稱日本國土交通省曾針對這些非法佔有日本國有地的中國人們要求撤離，但因缺乏強硬的驅趕手段，對方已多次無視警告，繼續在當地非法耕作。