杭州亞運／「湯瑪士迴旋」成奪金標配　李智凱挑戰空前二連霸紀錄

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談到亞運目標，李智凱透露，「這次先給自己設定前三名的目標；各國水準都有所提升，我也告訴自己要持續進化，不能停下腳步，壓力是成長的動力。」
東京奧運後體操規則改變，李智凱原本6.7分的難度動作，在新規則中只有6.0，等於許多動作都必須打掉重練，林育信表示，已利用今年的公開賽調整測試，雖然很多場比賽都失利，但在世界盃開羅站、世大運拿下金牌，非常有收穫，會朝這樣的動作去精進。
林育信透露，今年亞運會將把鞍馬成套動作難度設定在6.5分，希望穩扎穩打，目標是鞍馬連霸，全能拿下前三名。
中華隊女子體操日前在新加坡亞洲體操錦標賽奪下團體第三，拿下147.397高分，斬獲台灣史上首面體操亞錦賽女團銅牌，寫下歷史新猷；原班人馬賴品儒、丁華恬、林宜蓁將繼續聯手出征本屆杭州亞運，目標是總分150分以上，並站上頒獎台。
本次台灣女團代表隊平均年齡僅21歲，且只有賴品儒具有亞運經驗，但教練蔡恆政仍對選手信心滿滿，「只要大家發揮平常訓練的水準，就有機會奪牌。目標是刷新上屆亞運會第五的成績。」
年僅20歲的丁華恬在2019年替台灣拿下亞錦賽女子平衡木首金，同時還創造了國際認證以運動員名字命名的動作「丁華恬跳」，也讓他一戰成名，同時成為台灣睽違52年首度取的體操奧運資格的選手，本次也被看好能在生涯首次的亞運會就奪下獎牌。