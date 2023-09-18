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間諜案拉響對中警報！英國擬用「台灣華語文教師」取代中國教師

▲英國國會近日傳出中國間諜案，震驚政壇。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國國會近日傳出中國間諜案，震驚政壇。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

英國國會一名研究員因與中國過從甚密，被指是中國間諜，引發英國社會高度關注政府警惕心態也再度升級。根據英媒報導，該國內閣日前同意對北京採取新的強硬態度，其中包含達成加速關閉「孔子學院」的共識，以及以台灣來的華語文教師取代中國籍教師。

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英媒《泰晤士報》（The Times）此前獨家披露，英國下議院研究員凱希因（Chris Cash）今年3月因涉嫌幫助北京從事間諜活動遭逮捕，報導指出該員滲透對中採取鷹派立場、能接觸國安敏感資訊的議員，並稱這是有敵意國家可能涉入、且英國國會安全破壞最嚴重的案子。

這起案例使包含英國內閣辦公室大臣陶敦（Oliver Dowden）、教育大臣基根（Gillian Keegan）、內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）和國家安全事務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）等核心官員達成對中國警惕的共識，認為英國有充分理由對北京採取強硬舉措。

根據《週日郵報》和《每日郵報》報導，英國政府感受到中共滲透的威脅愈發強迫，內閣大臣們正在積極討論是否將中國納入今年7月新上路的《國家安全法》（National Security Act）當中明定「需加強防範國家」範圍，藉此提升對北京採取敵意活動如間諜行為、政治經濟領域干涉等的關注與反制。

與此同時，內閣大臣們也決定加速關閉在英國提供華語課程的「孔子學院」（Confucius Institute），這類機構背後有著中國國務院轄下的「中外語言交流合作中心」作為後台，經常被認為對外宣稱是中國文化，但實際上是中共在海外的傳聲筒與限制言論自由的工具。

報導提到，英國教育大臣基根（Gillian Keegan）基本上已經同意撤換中國的教師，且稱前提是同意提供台灣來的華語文教師替補缺額，並教授相關課程。

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