間諜案拉響對中警報！英國擬用「台灣華語文教師」取代中國教師

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這起案例使包含英國內閣辦公室大臣陶敦（Oliver Dowden）、教育大臣基根（Gillian Keegan）、內政大臣布拉弗曼（Suella Braverman）和國家安全事務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）等核心官員達成對中國警惕的共識，認為英國有充分理由對北京採取強硬舉措。
根據《週日郵報》和《每日郵報》報導，英國政府感受到中共滲透的威脅愈發強迫，內閣大臣們正在積極討論是否將中國納入今年7月新上路的《國家安全法》（National Security Act）當中明定「需加強防範國家」範圍，藉此提升對北京採取敵意活動如間諜行為、政治經濟領域干涉等的關注與反制。
與此同時，內閣大臣們也決定加速關閉在英國提供華語課程的「孔子學院」（Confucius Institute），這類機構背後有著中國國務院轄下的「中外語言交流合作中心」作為後台，經常被認為對外宣稱是中國文化，但實際上是中共在海外的傳聲筒與限制言論自由的工具。
報導提到，英國教育大臣基根（Gillian Keegan）基本上已經同意撤換中國的教師，且稱前提是同意提供台灣來的華語文教師替補缺額，並教授相關課程。