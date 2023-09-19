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疾管署指出，今年光台南就累計 6 千例個案都在台南突破，並持續往高雄及嘉義擴散，而做為登革熱防疫前線、同時也是從事病媒防蚊工作任職 20 多年的高雄市衛生局旗津區衛生所所長陳朝東假日天天在打蚊！
南部下大雨又逢淹水狂打蚊
以高雄 38 個行政區中，旗津因為是觀光客聚集往來的熱區，也是防堵蚊蟲的前線，區內還有大量國有地年久失修的民宅和中小型造船廠區，受到風吹日曬雨打而毀損，形成積水處和病媒蚊最喜愛的角落。
陳朝東表示，目日前颱風帶來豐沛雨量和旗津大潮淹水的影響，病媒蚊怕鹽水，海水會讓孑孓無法生長，意外也替防治工作助攻。假日也有許多同仁需要手持消毒水進行挨家挨戶噴法，不敢停歇。
目前旗津登革日前小型群聚疫情也已經獲得控制，現在重點防治工作就是要預防十月底的登革熱高峰，由於台南跟高雄因為屬於一日工作圈，所以如果高雄病媒蚊防治守得住，就不會再繼續往屏東擴散。
屋頂及下水道死角靠無人機
另外屋頂的屋簷和積水處也很容易有病媒蚊的孳生，水溝蓋噴灑不到地方或水溝地凹陷區，也容易形成病媒蚊死角，過去無人機空照查看街景可以知道有沒有積水處，藉此進行灑藥和清除積水的工作。
除此之外，下水道又髒又臭，可以用下水道履帶機器人可以清除病媒蚊的孳生，包含可以搭載熱顯像儀和光源攝影機針對見現場環境進行 3D 建模，找到蚊蟲和孑孓生長地，做好病媒蚊標記再一次剷除。
而在高雄果菜市場等大面積的屋頂上方更藏有許多天溝，靠人力是無法輕易攀上屋頂進行監測與病媒蚊防治工作，更是需要仰賴空中無人機進行噴灑。
有效降低病媒蚊盼能擴大使用
國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心劉韋良專案助研究員團隊，於 107 年間與高雄市衛生局、經緯航太公司合作，利用改裝的無人地面車輛系統調查高雄市下水道斑蚊生態。
在高雄市 5 個行政其監測的下水道中約有 21%有斑蚊蹤跡，在有病媒蚊蹤跡的溝渠進行噴灑殺蟲劑與高溫水槍沖洗後，溝渠病媒蚊密度指標由 0.62 降至 0.19，顯示針對性的措施有效降低了病媒蚊的孳生。
此研究成果於今年 6 月發表於國際期刊 《PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES》，能夠即時地監測病媒蚊並實施投藥控制，未來也期望投入更多縣市進行病媒蚊防治。
圖、文／謝承恩
1.資料來源:國衛院研究論文全文
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 不讓登革熱向南擴散升溫！高雄旗津灌大潮鹹死孑孓，再靠無人機防治登革熱助攻