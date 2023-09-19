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失智症家庭共同努力目標！達到更佳照顧成果
失智症治療照護同等重要
失智者即使在醫療端有良好的被照顧了，但仍無法阻止疾病退化、隨著時間失智症狀會逐漸加劇，往往主要照顧者心理會有許多過不去的坎，若又碰上其他家庭成員意見不合起衝突，彼此之間出現糾紛，這種問題也非少見。
在臨床上數十年經驗的徐文俊，他認為：「失智不一定會是悲劇，家庭成員中每個人都有可以努力的地方，也有遇過失智者家屬彼此連結性強，有一個核心共同努力目標，一起照顧好失智症患者，家人之間感情反而變更好。」
照顧者從三面向建構完善身心理狀態
有些失智症家屬覺得心理孤單，事實上全台灣有逾 30 萬失智症患者，代表同樣有 30 萬家庭面對類似問題，台灣失智症協會顧問湯麗玉提到：「在照顧長輩同時，家屬也要先照顧好自己，如果家屬倒下去，失智長輩就沒人顧了。」
失智症患者在醫療層面良好照顧下可延緩惡化，仍然會有失智的症狀，家屬面對這樣的病情走向往往難以接受，「我爸五年前還是公司總經理，現在怎麼連人都不認得變成這樣？」徐文俊建議家屬可從三個區塊來建立良好的心理狀態：
- 教育：台灣失智症協會定期舉辦課程、家屬照護訓練班，透過學習讓照顧者釐清病情走向。即使是並非主要照顧者了解就好，其他家屬也需要了解照顧者需要什麼幫助，共同組織一個家庭照顧團隊。
- 諮詢：因應不同家庭所面臨的問題也大不相同，包括照顧者也有自己的課題，除了透過門診了諮詢醫療人員解決解家屬需求外，失智症協會有諮詢專線 0800-747-580，藉由外界資源來解決問題。
- 支持：除了支持團體以外，來自醫護人員、社區、家人支持非常重要，當有需要幫忙時一定要伸手向外求援。
家屬別總把「不要」掛嘴上
但失智症就是會隨著時間慢慢退化，家屬心裡難過「明明我很努力照顧他，不想要讓他退化。」但當退化不可逆時，照顧者會覺得很挫敗，但必須了解退化就是失智症疾病歷程，若往未來看現在就是他現在就是最好的時候。
湯麗玉看過太多家屬，在疾病歷程的一開始，總想把長輩「扭轉過來」，期盼他能轉回到過去的樣子，便會開始要求長輩你不要走丟、你不要講重複的話、你不要忘記，但往往這樣過程最終會兩敗俱傷，讓彼此雙方都很累、很憂鬱，產生許多負面的念頭。
通常經歷過一段時間，慢慢家屬心態自己也會開始轉變，從一開始對疾病不了解、不接受，到明瞭失智症病程走向，到最後可以接受親人發生失智症，湯麗玉說：「當家屬心態轉變後通常會達到比較平和的一個階段，因應不同家屬每個經歷歷程有所不同，有些需要一年、有些需要兩到三年的時候，期間需要善用資源幫助自己，多聽、多交流非常重要。」
諮詢專家：台灣失智症協會理事長徐文俊
諮詢專家：台灣失智症協會顧問湯麗玉
文、王芊淩／圖、巫俊郡／影、賴欣平
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 如何與失智長者共處？神內名醫：應與患者成為一個團隊