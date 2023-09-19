中國政局動盪驚人　分析：習近平陷兩難、違反3規律

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王丹表示，習近平對周圍高級幹部充滿不信任，採取的也是鐵腕手段，進入典型的「獨裁者困境」，從秦剛到李尚福，習近平清洗中共高層的手法，越來越像「二戰」前的史達林：毫無預警，心血來潮，說翻臉就翻臉，在中共黨內引起寒蟬效應，但寒蟬效應未必是好事，恐怕會讓習近平更加孤獨，無法得到完整、準確的資訊，從而做出錯誤決策的機率也會大增。
陳破空則指出，稍具政治常識者都可以看出，中共內部和習政權亂了，就連一度以為中共在去年二十大召開後，已實現一人獨裁、一派獨大的僵化穩定者，都對目前的政局劇烈震盪頗感意外，而習近平政權之所以陷入此困境，主要是因違反3項規律。
第1項規律，個人獨裁早已過時，但王滬寧和習近平等人居然認為此法可以複製、復辟，甚至視之為紅朝「復興」的要素，殊不知經過數十年改革開放後，個人獨裁早已遭人唾棄，所有圍繞著個人崇拜的宣傳、圍繞一人天下的設計，都只能起到反作用，在民間被反感，在黨內被抱怨，習派在二十大時聯手江派殘餘，把團派全部排擠出局，開創了打破派系平衡的惡劣先例，政局必然失穩。
第2項規律，戰爭或戰爭威脅已不合時宜，偏偏有些活在舊時代的人物，如蒲亭、習近平，居然還夢想當「大帝」，沉迷領土擴張、侵略戰爭，這些正是中共軍方震蕩的由來，從西部戰區到火箭軍、再到戰略支援部隊，眾將領因普遍恐戰、懼戰、畏戰、避戰的心理規律，發展出一系列背叛和反叛行為，如為外國勢力提供情報，以及棄暗投明，為自己或家人留後路。
第3項規律，反美、反西方不得人心。習近平上台前，中國原本已走上改革開放之路，不管北京承不承認，改革開放之路很大程度上就是西化之路，數十年間中國的崛起，在於美國和西方的幫助及引領；然而，習近平獨攬大權之後，以反美反西方為核心意識形態，毀棄改革開放的成果，導致中國經濟的垮塌，讓中國從崛起到衰落。習政權反西方走火入魔的程度，不僅重創中美關係，還激起體制內外普遍的反感及反抗，即便那些曾自命為「我不關心政治」、「我只關心錢」的人，也都大感失望和憤怒。