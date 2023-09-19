間諜案拉響對中警報！英國擬用「台灣華語文教師」取代中國教師

英國政府：正停止「中文培優」計畫與孔子學院連結

▲英國近年對中共在各領域干預活動日益警覺。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國近年對中共在各領域干預活動日益警覺。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國近年對中共在各領域干預活動日益警覺，受北京控制的孔子學院再受關注。英國政府一名發言人向中央社表示，英方正著手停止「中文培優」華語文學習計畫與孔子學院的連結。

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這名發言人指出，英國政府認同各界對外國干預英國教育領域的關切，並常態性地對英國高等教育面臨的風險及更廣泛的外國影響力活動進行評估。

發言人說：「這也是為什麼我們正主動停止『中文培優』計畫與孔子學院的所有連結，同時將持續提供學生必要的語言技能，以應對日益全球化的經濟活動。」

發言人強調，英國政府「不直接資助」孔子學院，也沒有與任何孔子學院發生財務關係的規劃。

關於孔子學院侵蝕言論自由、進行政治影響力活動的疑慮，這名發言人說，一如任何在英國境內活動的國際機構，孔子學院的運作必須合法、透明，並確保遵循言論自由、開放等英國價值觀。

英國國會近日爆發「共諜門」，兩名英國籍男性因涉嫌為北京從事「間諜」活動，今年3月遭逮捕。兩人目前獲警方保釋至10月初，其中一人曾任國會研究員、議員幕僚。

國會共諜疑雲讓部分英國媒體重提孔子學院相關議題。「每日郵報」（Daily Mail）16日報導，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）及主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）帶頭推動關閉英國境內的孔子學院，此倡議已獲大臣基根（Gillian Keegan）領導的教育部支持，但前提是可由台灣師資取代。

以台灣取代中國師資，在英國並非新構想。例如，國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）去年10月接任主席前，在6月國會審議「高等教育（言論自由）法案」（Higher Education（Freedom of Speech）Bill）期間即向中央社表示，台灣會是取代孔子學院的好選項。

她當時對法案提出修正，要求與孔子學院合作的英國高等教育機構揭露相關金流和業務。她並主張賦予政府主管機關權限，可要求高等教育機構終止與孔子學院的合作、或另擇合作單位。克恩斯的提案獲超過20位跨黨派國會議員支持。

根據今年5月完成立法的「高等教育（言論自由）法」，高等教育獨立監管機構「學生事務辦公室」（Office for Students, OfS）必須監控高等教育機構收受的海外資金，並評估相關資金是否可能侵害言論和學術自由。OfS有責任考慮到，高等教育機構言論和學術自由遭破壞的情況是否與外國資金有關。

去年8月，克恩斯接受中央社專訪時提到，台灣可協助英國提升韌性，包括在華語文教育領域。去年12月率領外委會訪台後，克恩斯重申，期盼台、英擴大「政治中立」的華語文教學合作。

英國境內的孔子學院約30所，以高等教育機構為發展基地；在中學提供華語文課程的「兒少版」孔子學院則稱為「孔子教室」（Confucius Classrooms），目前共計約150個據點。

一名英方知情人士告訴中央社，難以短期內禁絕孔子學院的主要原因之一是缺乏足夠的替代選項，包括師資規模。

英國政府2016年推出「中文培優」（Mandarin Excellence Programme, MEP）計畫，目標是從中學階段培育華語文人才。

MEP受英國教育部資助，執行單位為倫敦大學學院（UCL）的教育學院（Institute of Education, IOE）。教育學院的計畫執行合作夥伴除了英國文化協會（British Council），還有孔子學院。官方資料顯示，MEP實施7年來，英國境內已有來自79所學校約1萬名學生參加。

根據教育學院的孔子學院官網，參加MEP的學生平均每週由教師授課4小時，另外還有平均每週8小時的綜合研習，可涵蓋課後學習、自習、密集課程，實施地點包括英國和中國。

英國教育部今年3月宣布，由於成果斐然，將擴大實施MEP、招募更多學校加入，目標是在2024年9月前將參加MEP的英國學校提升至100所。根據IOE孔子學院官網，MEP將由教育學院執行至2024年。

首相府今年5月曾回應中央社詢問表示，英國政府正採取行動排除官方資金流入孔子學院。考量英國政府正停止MEP與孔子學院的「所有連結」，2024年後MEP的執行情況將發生什麼變化，值得關注。

根據英國政府今年3月發布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23），政府將加倍挹注資金，以強化英國公務體系的中國事務專業知識和能力。根據英國外交部的資訊，相關前導計畫去年啟動，其中20人曾在台灣受訓。（編輯：郭中翰）1120919

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