英國政府：正停止「中文培優」計畫與孔子學院連結

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發言人說：「這也是為什麼我們正主動停止『中文培優』計畫與孔子學院的所有連結，同時將持續提供學生必要的語言技能，以應對日益全球化的經濟活動。」
發言人強調，英國政府「不直接資助」孔子學院，也沒有與任何孔子學院發生財務關係的規劃。
關於孔子學院侵蝕言論自由、進行政治影響力活動的疑慮，這名發言人說，一如任何在英國境內活動的國際機構，孔子學院的運作必須合法、透明，並確保遵循言論自由、開放等英國價值觀。
英國國會近日爆發「共諜門」，兩名英國籍男性因涉嫌為北京從事「間諜」活動，今年3月遭逮捕。兩人目前獲警方保釋至10月初，其中一人曾任國會研究員、議員幕僚。
國會共諜疑雲讓部分英國媒體重提孔子學院相關議題。「每日郵報」（Daily Mail）16日報導，內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）及主責安全事務的內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）帶頭推動關閉英國境內的孔子學院，此倡議已獲大臣基根（Gillian Keegan）領導的教育部支持，但前提是可由台灣師資取代。
以台灣取代中國師資，在英國並非新構想。例如，國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）去年10月接任主席前，在6月國會審議「高等教育（言論自由）法案」（Higher Education（Freedom of Speech）Bill）期間即向中央社表示，台灣會是取代孔子學院的好選項。
她當時對法案提出修正，要求與孔子學院合作的英國高等教育機構揭露相關金流和業務。她並主張賦予政府主管機關權限，可要求高等教育機構終止與孔子學院的合作、或另擇合作單位。克恩斯的提案獲超過20位跨黨派國會議員支持。
根據今年5月完成立法的「高等教育（言論自由）法」，高等教育獨立監管機構「學生事務辦公室」（Office for Students, OfS）必須監控高等教育機構收受的海外資金，並評估相關資金是否可能侵害言論和學術自由。OfS有責任考慮到，高等教育機構言論和學術自由遭破壞的情況是否與外國資金有關。
去年8月，克恩斯接受中央社專訪時提到，台灣可協助英國提升韌性，包括在華語文教育領域。去年12月率領外委會訪台後，克恩斯重申，期盼台、英擴大「政治中立」的華語文教學合作。
英國境內的孔子學院約30所，以高等教育機構為發展基地；在中學提供華語文課程的「兒少版」孔子學院則稱為「孔子教室」（Confucius Classrooms），目前共計約150個據點。
一名英方知情人士告訴中央社，難以短期內禁絕孔子學院的主要原因之一是缺乏足夠的替代選項，包括師資規模。
英國政府2016年推出「中文培優」（Mandarin Excellence Programme, MEP）計畫，目標是從中學階段培育華語文人才。
MEP受英國教育部資助，執行單位為倫敦大學學院（UCL）的教育學院（Institute of Education, IOE）。教育學院的計畫執行合作夥伴除了英國文化協會（British Council），還有孔子學院。官方資料顯示，MEP實施7年來，英國境內已有來自79所學校約1萬名學生參加。
根據教育學院的孔子學院官網，參加MEP的學生平均每週由教師授課4小時，另外還有平均每週8小時的綜合研習，可涵蓋課後學習、自習、密集課程，實施地點包括英國和中國。
英國教育部今年3月宣布，由於成果斐然，將擴大實施MEP、招募更多學校加入，目標是在2024年9月前將參加MEP的英國學校提升至100所。根據IOE孔子學院官網，MEP將由教育學院執行至2024年。
首相府今年5月曾回應中央社詢問表示，英國政府正採取行動排除官方資金流入孔子學院。考量英國政府正停止MEP與孔子學院的「所有連結」，2024年後MEP的執行情況將發生什麼變化，值得關注。
根據英國政府今年3月發布的新版「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR23），政府將加倍挹注資金，以強化英國公務體系的中國事務專業知識和能力。根據英國外交部的資訊，相關前導計畫去年啟動，其中20人曾在台灣受訓。（編輯：郭中翰）1120919