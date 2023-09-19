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職業戰隊挖掘潛力股　全國電競青年錦標賽獎金高達40萬

▲全國電競青年錦標賽已成為職業戰隊挑選選手的重點賽事，圖為去年在美麗島捷運站的決賽頒獎參與選手合影。(圖／高市府提供)
▲全國電競青年錦標賽已成為職業戰隊挑選選手的重點賽事，圖為去年在美麗島捷運站的決賽頒獎參與選手合影。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市政府青年局舉辦第三屆「全國電競青年錦標賽」，總獎金高達40萬元，青年局局長張以理表示，去年冠軍隊伍「失業者聯盟」中，有三名隊員賽後被選為台灣電競職業戰隊「ONE Team」的核心選手，並成為第一支晉級太平洋級聯賽的全台灣選手隊伍，顯見此賽事已成為電競好手們展露身手的成名舞台，歡迎全國熱愛電競的青年朋友踴躍報名。

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今年賽事將延續使用《特戰英豪》作為比賽項目，去（111）年全國電競青年錦標賽冠軍「失業者聯盟」從千名選手中脫穎而出，隊伍中的W1nner（蔡宏偉）、Ra1ny（李國碩）以及ChiaWei（張家偉）三位選手，因比賽表現精采，在賽後被台灣電競職業戰隊「ONE Team」網羅簽約；另去年在錦標賽打進八強的「六都羹麵」雖沒有成功晉級冠軍賽，但隊伍中年僅 17歲的 XyuS （施冠宇）也因在賽事中展露巨大潛力，於賽後獲得ONE Team青睞，與蔡宏偉等人成為台灣第一支《特戰英豪》職業戰隊。

張以理表示，多元化、國際性、資金支持、媒體覆蓋和社交互動等特性使電競產業成為一個高度競爭且迅速成長的領域，吸引了大量的資金和贊助商，使電競產業商機無限，這些資金和贊助讓電競團隊和選手得以專注訓練和比賽，同時也提供更多機會和獎金。

在全國電競青年錦標賽出線成為職業選手的小將們，也確實透過專業訓練在國際電競舞台上持續為台灣爭光，希望喜愛電競的年輕朋友不要錯過這場規模龐大的年度賽事。

青年局表示，電競產業蓬勃發展，青年局除舉辦全國電競青年錦標賽，也與各大專院校合作舉辦電競校園講座，以及推出「電競與自媒體實作班」等課程，讓喜愛電競的年輕朋友們更深入瞭解相關產業，提前規劃職涯發展。

第三屆全國電競青年錦標賽報名已熱烈展開，報名時間至112年9月24日截止，這次電競項目為《特戰英豪》，賽事總獎金達40萬元，每位選手也有MyCard 150點的參賽獎勵，參賽隊伍名單於9月27日公布，賽事於10月1日開打，16強競賽開始進行線上轉播，最終決賽將於10月21日在高雄捷運美麗島站舉行線下決賽與明星交流賽。歡迎15歲以上對電競有興趣的好手至全國電競青年錦標賽官網報名，並持續追蹤高雄市政府青年局官網、FB、IG，掌握最新消息。

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