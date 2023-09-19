杭州亞運／足球項目今日下午開踢 中華隊出戰、中國隊目標進決賽
杭州亞運今（19）日正式開始進行比賽，中華隊下午將在亞運足球項目出戰朝鮮，而地主中國大陸則將在晚上和印度交手，這次他們喊出「保二爭一」的口號，希望能打進決賽提振近期低迷的士氣。
記者黃建霖/綜合報導
中國足球近年的發展不順，國際賽成績糟糕，而眼看視為對手的日、韓已經能和歐美隊伍進行抗衡，他們在國內也開始發起無法忽視改革呼聲。這次亞運一些亞洲強權並未派出最佳陣容應戰，中國也喊出「保二爭一」的終極目標，希望藉由打出好成績來為國內足壇注入信心。
中國男足亞運隊之前剛在浙江職業足球俱樂部的中泰基地完成最後一次訓練課，進入9月後基本上維持每天2練的訓練節奏。總教練Dejan Djurdjevic受訪時表示自己已經做了「要踢7場比賽的準備」。
中國隊在亞運隊小組賽首個對手為印度隊，球隊後衛朱辰傑表示球隊已對此進行了針對性訓練，「大賽首場比賽很重要，球隊需要盡快調整，及早進入比賽狀態。」
「第一場比賽馬上就要來了，全隊都很期待。」朱辰傑如此說道，「每場比賽都很關鍵，球隊也在技戰術上做了很多準備，去迎戰小組的三個對手。」
中華男足今天將進行我國代表團首場賽事，將由台灣一哥陳柏良領軍，下午4點在小組賽對上朝鮮。