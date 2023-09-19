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NBA／Harden交易案沒有結果　76人簽下Oubre作為側翼的B計畫人選

▲費城76人和自由球員Kelly Oubre Jr.簽下一年合約，以此作為James Harden的備案人選。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人和自由球員Kelly Oubre Jr.簽下一年合約，以此作為James Harden的備案人選。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

未能搞定James Harden的交易，費城76人近期進行了另一筆休賽季操作，根據ESPN報導，他們和自由球員Kelly Oubre Jr.簽下一年合約，藉此來補強側翼，也算是買下一個保險。

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Oubre今年27歲，生涯待過太陽、巫師、勇士、黃蜂等隊，2022-23賽季他為黃蜂出賽48場例行賽，場均20.3分5.2籃板1.1助攻。雖然數據不錯，但低效的打法和難以和隊友配合的球風，是他始終無法在一支球隊找到定位的原因。

ESPN記者Adrian Wojnarowski表示，Harden因為吵著要離隊，目前的情況未明，Oubre新賽季預計可能會在側翼位置上獲得很多的機會。

76人今年夏天內部不平靜，Harden因為和總經理Daryl Morey之間發生矛盾，因此要求被交易出去。不過他在市場上的賣向不算好，之前雖傳出洛杉磯快艇隊對他感興趣，但現在後者也終止了交易談判。

另一名ESPN記者Brian Windhorst表示，76人確實嘗試過交易 Harden，但交易最終沒有發生，這筆交易可能會在賽季中才達成。

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