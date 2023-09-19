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開學咳嗽、發燒連連看！ 醫籲「做1事」降重症風險

▲開學咳嗽、發燒連連看！ 醫籲「做1事」降重症風險
▲開學咳嗽、發燒連連看！ 醫籲「做1事」降重症風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著口罩禁令鬆綁及解禁後的報復性旅遊，流感就診人次不斷攀升，加上近日校園開學，專家學者們相當擔心免疫負債及流感病毒全球化的影響。醫師呼籲，有感冒症狀應盡速就醫，同時可接種流感疫苗降低重症風險。

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流感潛伏期短　嚴重併發症恐導致死亡

樂生療養院家庭醫學科兼健檢中心主任葉倩妤表示，流感是由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，與一般感冒不同，目前只有A型及B型流感病毒可以引起季節性流行，常引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，約有10％感染者有噁心、嘔吐以及腹瀉等腸胃道症狀，通常在2～7天內會康復，但也可能併發嚴重併發症，甚至導致死亡。潛伏期短，通常1～4天(平均2天)；目前已有抗病毒用藥治療。

流感病毒具善變特性　這些人都屬高危險族群

葉倩妤認為，流感的重要性在於爆發流行快速、散播範圍廣且併發症嚴重，尤其是細菌性及病毒性肺炎。一般群體的臨床侵襲率大約在10～20％，但在人口稠密如校園及安養中心，則可高達50％以上!一旦爆發流行時，重症及死亡者將橫掃65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者，及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病或BMI≧30者等高危險族群。

醫：65歲以上應施打新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗

葉倩妤提到，目前流感疫情持續升溫，且時序入秋冬之際，民眾除了務必做好手部衛生與咳嗽禮節外，有感冒症狀應盡速就醫，若出現危險徵兆，如呼吸急促、呼吸困難、發紺(缺氧、嘴唇發紫或變藍)、血痰、胸痛、意識改變、血壓低等，應就近至醫院急診。醫師建議，已有研究發現流感患者肺炎鏈球菌的帶菌量較高，且今年疾管署已宣布擴大公費肺炎鏈球菌接種對象起比以往可多打一劑，而新冠疫苗(XBB.1.5)也即將開打，她呼籲65歲以上長者，可以施打新冠、流感及肺炎鏈球菌疫苗三種疫苗，降低嚴重併發症或死亡風險及衍生醫療負擔。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59277

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