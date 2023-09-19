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方文琳光顧于冠華餐廳！被讚模範前妻　本人：善待自己才活得更好

▲方文琳（左圖）和于冠華離婚17年，近日帶家人光顧前夫的餐廳，被誇模範前妻。（圖／台視提供、記者陳明安攝）
▲方文琳（左圖）和于冠華離婚17年，近日帶家人光顧前夫的餐廳，被誇模範前妻。（圖／台視提供、記者陳明安攝）

記者楊穎軒／綜合報導

方文琳與于冠華2006年結束10年婚姻，男方2017年再娶小9歲圈外人蘇珍瑩，方文琳近日帶2名女兒齊優、齊薇和老母親，前往烏來前夫經營的餐廳踏青，有網友稱讚她是模範前妻、離婚榜樣，方文琳說：「自己的個性本來就是放得開不會糾結的人，善待自己才會活得更好。」

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16日，方文琳在粉專分享到于冠華餐廳消費的照片，透露帶家人上山泡湯、用餐，也為大女兒慶祝生日，但因為假日遊客太多，餐廳需要人手，所以沒有特別和前夫吃飯，並轉述愛女的話，「最愛與愛的人都在身邊就已足夠，大家健康平安就是願望」。

▲方文琳（右）帶母親到于冠華餐廳吃飯。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲▼方文琳（上圖右）帶母親到于冠華餐廳吃飯，也幫愛女齊優（下圖右一）慶生。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲▼方文琳（右）帶母親到于冠華餐廳吃飯，也幫愛女齊優（下圖右一）慶生。（圖／翻攝自方文琳臉書）
貼文一發布，湧入破萬人按讚，網友留言：「姐～妳真這方面是大家要學習的，放下過去還和于先生還可做上朋友，那胸懷值得大家要學的」、「懂得珍惜惜福！心中有量更有福」、「妳真的很暖心，雖說妳是個孝順的女兒，也是個稱職的媽媽，到了這個年輕放下過去能夠跟女兒的爸爸當親友人，也是難得，妳很棒，真的很棒」！

▲網友盛讚方文琳是離婚女性的榜樣。（圖／翻攝自方文琳臉書）
▲網友盛讚方文琳是離婚女性的榜樣。（圖／翻攝自方文琳臉書）
對於網友訝異與動容的祝福，方文琳親自回覆：「從離婚就沒有斷開跟前夫的聯繫，因為孩子需要爸爸，而他也一直都是有責任的爸爸，讓孩子一直有于家人的疼愛不是很好嗎？我自己也樂得輕鬆不是嗎？更要感謝前夫再婚對象也如此的寬宏大度愛我的女兒，有時候我上去、有時候他們來家裡坐坐，我們每次相聚都有聊不完的話題～自己的個性本來就是放得開不會糾結的人，善待自己才會活得更好。」

▲于冠華（左二）摟著妻子蘇珍瑩，方文琳（右二）與女兒齊優（左一）、齊薇（左三），這也是于冠華和方文琳離婚後難得齊聚的畫面。（圖／齊薇臉書）
▲2021年4月，于冠華（左二）摟著妻子蘇珍瑩，與方文琳（右二）與女兒齊優（左一）、齊薇（左三）聚會。（圖／翻攝自齊薇臉書）
于冠華2006年被週刊誤認有婚外情，但時隔幾個月，他被平面媒體清楚拍到帶一名女子到板橋某汽車旅館開房間，並由女方付錢，兩人停留約1個半小時後離去，事後小三承認和于冠華上HOTEL，男方請求不要報導，當時正宮方文琳傷心欲絕，沒多久宣布與于冠華離婚。 


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