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F-35匿蹤戰機不知所蹤一天　美軍：找到殘骸

▲美軍終於找到在飛行員彈射逃生後不知所蹤的F-35匿蹤戰機殘骸。示意圖，非當事戰機。(圖/美國空軍)
▲美軍終於找到在飛行員彈射逃生後不知所蹤的F-35匿蹤戰機殘骸。示意圖，非當事戰機。(圖/美國空軍)

中央社

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美軍今天表示，已找到前一天在飛行員彈射逃生後不知所蹤的F-35匿蹤戰機殘骸。美軍昨天因無法找到這架要價8000萬美元（約新台幣25.8億元）的戰機下落，引發各界譁然和奚落。

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法新社報導，軍方人員在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發布聲明說，這架F-35戰機的殘骸散落在南卡羅來納州威廉斯堡郡（Williamsburg County），也就是查爾斯頓聯合基地（Joint Base Charleston）東北約2小時車程的地點。

聲明表示：「善後團隊封鎖殘骸現場的同時，民眾應避免前往該區。」

這架戰機昨天在南卡上空消失時，查爾斯頓聯合基地人員曾在社群媒體貼文要求有相關資訊的民眾通報協尋。

航班追蹤網站顯示，今天傍晚時，幾架搜尋飛機集中在查爾斯頓市（Charleston）以北120公里的威廉斯堡郡史塔基（Stuckey）附近一片樹林和農田地區。

F-35閃電II（Lightning II）戰機獨特的外形和特徵可讓它躲過雷達偵測，是美國全球盟友最想獲得的機款，尤其是烏克蘭。

昨天消失的那架F-35飛行員因不明原因彈射逃生，並靠降落傘安全落在北查爾斯頓某處，而飛機就在所謂的「喪屍狀態」（zombie state）下繼續飛行。

1989年時，一架機能失常的蘇聯米格-23（MiG-23）飛行員在波蘭上空彈射逃生，飛機靠著自動駕駛持續飛行，最後墜毀在900多公里外的比利時西北城市庫特萊（Kortrijk）。

而F-35這麼先進的飛機不知所蹤，引發網友奚落。有些人上傳動過手腳的圖片，顯示樹幹上掛出「尋機啟示」，尋機有功者還可以領賞。

南卡州聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）也說：「見鬼，到底是怎麼丟掉一架F-35的？又為什麼沒有追蹤儀器，而是要求民眾協尋並把它交出來？」

查爾斯頓聯合基地發言人告訴「華盛頓郵報」（Washington Post）說，這架F-35的詢答機失效，而飛機本身的匿蹤能力增加了追蹤它的難度。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1120919

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