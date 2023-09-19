超級央行周！市場聚焦美台利率決策 新台幣早盤先升後貶快破32元
本周可說是超級央行周，美國聯準會、台灣行、英國央行及日本央行等都將召開利率決策會議，目前市場普遍預期美國及台灣升息機率低，美元指數在105.15附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，新台幣兌美元今（19）日早盤先升後貶，一度來到31.999元，貶值2.1分，匯銀認為，市場「老大」有在守，目前在31.999元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美元指數偏弱，在105.1附近，主要是市場交投清淡，靜待美國聯準會、台灣央行、英國央行及日本央行等多家央行利率決策會議結果，主要亞洲貨幣兌美元盤整偏弱，其中日圓兌美元147.76價位偏弱盤整，人民幣中間價微幅上調至7.1733價位，離岸人民幣兌美元也偏弱來到7.2963附近。韓元早盤偏升來到132.155兌1美元。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.971元、升值0.7分開出，雖然台股也開升及美元指數拉回至105.1附近，但在市場趨向觀望之下，新台幣升幅有限，最高來到31.967元，小升1.1分，之後翻貶再向32元整數關卡靠攏 ，一度來到31.999元、貶值2.1分，是否會再貶破32元，匯銀表示，央行態度仍是關鍵。