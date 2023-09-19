被德外長批獨裁、美大使嗆翻 習近平「政治尊嚴」頻遭西方挑戰
德國綠黨出身的外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock），因稱呼中國國家主席習近平為「獨裁者」，引發北京強烈不滿，導致德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）被召見抗議。然而，貝爾伯克並不是近期唯一公開抨擊習近平政權的西方外交界人士，美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）也頻頻在社群平台上批評中共，直言不諱的作風，與過往外交官謹言慎行的形象，形成強烈對比，也一再挑戰習近平的政治尊嚴。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《法國國際廣播電台》等外媒報導，西方外交人士接連向習近平「發難」，最讓北京刺耳的，可能就是德國外長稱呼習近平為獨裁者，也導致北京召見德國駐中國大使表達強烈抗議。不過，貝爾伯克並不是第一個使用「獨裁者」來形容習近平的西方政治家，美國總統拜登（Joe Biden）6月就曾在加州一場募款活動、談到間諜氣球事件時，稱習近平為獨裁者。
北京在得知貝爾伯克的說法後，立即表明強烈不滿，並以幾乎與過去類似事件發生時、重複的用詞用句，怒斥德國外長相關言論「極其荒謬，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁，中方對此強烈不滿，堅決反對。」
分析認為，北京使用「嚴重侵犯中國政治尊嚴」來定性，是考慮到中國的黨國體制，黨的最高領導人等同於國家領導人，所謂「中方政治尊嚴」就是習近平的個人尊嚴，對此德國政府發言人18日在回答有關中國統治方式的提問時，也提到「黨國一體」與德國的民主理念不符，暗示北京政權的獨裁性質。
至於在外交場合指名道姓、對中國冷嘲熱諷的易曼紐，也被擔心會因此捲入中國自己的「戰狼」輿論戰；不過易曼紐對此則表示，真正的問題是中國政府在高官失蹤、新冠起源等事上一律保持沉默，質疑中國的不透明，用欺騙和謊言貫穿自身一切行為，以一個世界級的領袖來說，是不可接受的。