iOS 17今更新！AirDrop靠近即分享　13項有感升級：iPhone 8無緣

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透過AirDrop需要開啟才能接收分享，如果都升級到iOS 17，可以直接輕觸就能傳輸，像是很常分享照片，不用打開AirDrop點裝置名稱，要分享照片的手機放上面，碰觸其他iPhone 就能秒傳，手機會發亮且震動。另外，還有NameDrop，只要將自己的 iPhone 靠近別人 iPhone 或 Apple Watch，即可交換「聯絡人海報」等聯絡資訊。還可進一步的選擇想要分享的資料，非常方便。
📍通話介面改變
聯絡人的部分，iOS 17迎來重大更新，來電顯示有全新外觀，有滿版海報強勢佔據螢幕，難以被忽略。來電介面也有所不同，控制選項移到螢幕下半部更容易點按，但需要一點時間適應。
📍來電插播顯示在動態島
插播功能把較晚打來的電話顯示在「動態島」上， 可以選擇接聽或拒接。若選擇接聽，你之前正進行的 通話將會被轉為等候中的來電，並在「動態島」中取代較晚的來電。但也只限有動態島螢幕的機型。
📍待機模式
iOS 17加入了待機模式，當iPhone 充電時將手機橫向，即可享有新的全螢幕體驗，且一次加入包含時鐘、照片和小工具功能。時鐘的選項有包含：數位、類比、太陽、懸浮和世界時鐘。照片部分，則可以充分利用橫向螢幕來展示最喜歡的照片。另外還有，實用度超高的小工具，只要在各個小工具堆疊上快速滑過，即可查看行事曆、家庭控制、當下天氣狀況
📍Safari「私密瀏覽」
以往即便是私密瀏覽，如果沒有關閉網頁就將手機上鎖，當下次手機解鎖時，私密瀏覽的網頁也會同步解鎖，如果剛好是羞羞的網頁時就會顯得相當尷尬。未來升級到iOS 17，用戶在Safari使用「私密瀏覽」開啟網頁時，即便網頁沒有關閉，當自動上鎖後，於下次手機解鎖時，私密瀏覽的網頁會多加上一道鎖，需要再用Face ID或是密碼解鎖才能再次進入私密瀏覽，不用擔心別人點開私密瀏覽的網頁，對瀏覽網頁更有隱私感。
📍敏感性內容警告
在最新的iOS 17中加入了「敏感性內容警告」，敏感性內容警告可協助成人使用者避免在「訊息」、AirDrop、 FaceTime 影片訊息中，以及以「電話」app 接收「聯絡人海報」時，看到令人不舒服的裸露畫面或是影片。該項功能為自選，用戶未來可以在「隱私權與安全保護」中開啟。官方也強調，「敏感性內容警告」的所有圖像和影片都在用戶的手機上運行，蘋果和任何第三方都無法存取其內容。
📍訊息功能加入語音轉文字
用語音傳給對方後，就會自動轉成「文字」，可以即時查看。但目前使用發現，似乎有時間限制，大約只能辨識出10秒左右的語音轉文字，且2分鐘後就會自動銷毀。真的就是用來「即時」查看用。音訊訊息可以拖移至音訊檔某一段落，而在送出訊息前，也可以在暫停後繼續錄製同一則訊息，而接收者可用 2 倍速播放訊息。
📍拍照新增「垂直水平儀」
原本 iPhone 相機在拍照時，只有在平行地面往下拍才會出現「十字」輔助線，iOS 17 開始，加入水平輔助線，只有將手機維持水平後，輔助線會轉為黃色，更加方便構圖。
📍FaceTime 未接可以錄影傳送
對方沒接聽 FaceTime 通話，可錄影傳送， 前置和後置相機兩種相機皆可用來錄製訊息，還可加入FaceTime 中的所有視訊效果，如 「人像」模式和「攝影棚燈光」等， Apple Watch 上播放，而若你從手錶上 撥打 FaceTime 通話，但對方並未接聽，你也可以留下語音訊息。
📍雙指縮放秒「裁切」
裁切功能變的超級方便，檢視照片時雙指放大圖片就會出現「裁切」選項，可以立即剪裁。另外，相片編輯功能內的「完成」、「取消」從下方一到頂部，可以減少手握持時誤觸。
📍掃描QRcode優化
掃描QRcode進入網站相當方便，iOS 16掃描後辨識出來的網址會用黃色的底色出現在對焦框的下方，還在構圖框內，如果拍攝的畫面剛好有QRcode，又需要調整對焦框，這時黏緊緊的網址就會非常干擾，之後更新到iOS 17之後，辨識出來的網址會改到畫面下方，想拍照移動對焦都不會受到影響。
📍先拍照後對焦
蘋果在iPhone 15系列手機內加入新一代人像模式，用戶可以在拍照後調整對焦點，該功能不是iPhone 15手機獨享，記者在iPhone 14 Pro 更新到iOS 17作業系統後，驚喜發現，之前透過「人像」模式拍攝的照片，按下編輯後就能調整對焦框，改變景深的位置，但如果是別台iPhone 分享過來的人像照片就無法調整。
📍免「嘿」Siri還沒輪到台灣
WWDC23當時有宣布傳統「Siri」不需要「嘿」就能喚醒，但《NOWnews》實際更新到iOS 17 卻發現依舊需要「嘿」Siri才能使用，在蘋果官網上有提到，直接喊「Siri」目前只有針對4個英語系國家，包含美國、英國、加拿大、澳洲，意味，台灣目前還沒有支援，至於何時才能不用「嘿」，現階段無法確認，所以升級後依舊老樣子的要「嘿！Siri」。