錫克教領袖遇害　加拿大驅逐印度駐渥太華情報首長

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天下午在國會表示，他的政府握有印度特務6月在卑詩省殺害流亡錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）的「可靠指控」。
杜魯道說：「任何外國政府涉及在加拿大領土謀殺加國公民的舉動，都是侵犯我國主權行徑，是不可接受的。」他以「最強烈的措詞」呼籲印度政府合作解決此事。
加國外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，杜魯道政府已立即採取行動。
趙美蘭表示，「我們今天將一位高階印度外交人員驅逐出加拿大」，不過並未透露這名官員的姓名。
趙美蘭指出，遭到驅逐的這名印度人士，是印度對外情報部門「調查分析局」（Research and Analysis Wing, RAW）駐加拿大首長。
遭印度當局列為恐怖分子並加以通緝的尼賈爾，6月18日在溫哥華近郊薩里（Surrey）遭人開槍擊斃。加國擁有印度旁遮普省（Punjab）以外最多的錫克教人口。
尼賈爾主張錫克族應從印度北部部分地區和巴基斯坦部分地區獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan）。印度指控尼賈爾在印度犯下恐怖攻擊，他本人則予以否認。
杜魯道前顧問柯龍（Jocelyn Coulon）斷言，加國的指控「會在全球引發震撼彈效果」。
如今擔任獨立研究人員的柯龍指出，印度將加入「暗殺（海外）政治對手的國家集團」之列，與沙烏地阿拉伯幕後策劃於2018年在土耳其殺害異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）如出一轍。
新德里當局並未立即回應加國的指控。
加拿大與印度今年稍早曾表示，雙方可望於今年年底前就一項貿易協議的大綱達成協議，但如今協議的協商工作已遭凍結。加國對此沒有提供太多細節，印度方面則提到「某些政治發展」導致協商停滯。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120919