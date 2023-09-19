名家論壇》蕭徐行／蛋蛋危機　民進黨欠全國人民一個道歉

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蘇貞昌立即直接跳出來「護陳」，隨後行政院直到昨晚9時才否認請辭獲准一事。這也可看出「英蘇聯盟」仍然存在，蘇貞昌的立場表達應該就代表了「今上」的心思，「英蘇」保陳不是代表陳在這個事件處理得當，反而是在樹立「官僚高牆」，預防內部機密被人看透，這種「類高端」的超思案也許有更深的水值得媒體細查，或許要等到政黨真的輪替才能一窺其中奧秘。當然，這樣的立場顯然和賴清德有所差異。
賴清德在面對記者詢問農業部長陳吉仲要不要為進口蛋問題負責？的問題，迄今不曾發表意見，大概為了避免相關疑雲造成他競選路途的阻礙；但是卻在陳吉仲辭職事件傳出的前一天，由他的嫡系人馬出面闡釋賴清德的意思。民進黨立委林俊憲在農業部始終逃避回答記者有關巴西蛋的相關問題後就表示，進口雞蛋事宜，如果國人還有疑慮，「這不是講不清楚的問題」，農業部應該盡速面對、改進。進口雞蛋問題，如果外界、國人有疑慮，農業部應該要繼續查清楚以及說明，如果不是什麼樣的機密，應該要盡速面對、適度的公布，「這不是怎麼樣講不清楚的問題」；而例如進口蛋日期標示錯誤，如果有行政疏失，也要趕快改進。這可是綠營民代第一次有人具名對農業部表達關切，加上林俊憲乃賴清德嫡系人馬，這樣的表態自然隱含了許多檯面下合縱連橫的動作了。
林俊憲認為農委會處理雞蛋供應問題有許多缺失，這多少代表了賴清德對於這個事情的態度，他有所不滿，但是現在還是蔡家天下時，他被迫要閉上嘴，以免惹得「老佛爺」不爽？在輔選上動手腳，尤其陳吉仲是蔡英文的人馬，農田水利會的系統還在他手上，要異動是有所顧忌的；另外，對台農下罰款重手的高雄大諸侯陳其邁更是蔡英文的愛將，賴在這個議題上真要有所動作，也會面臨綁手綁腳的局面。然而，賴清德在這個議題越是顯得不問世事，並不會因此免除民眾對他的不滿，他還是要背起這八年的執政包袱，為民進黨的執政不力解決問題。尤其他身為副總統又是民進黨總統候選人，他是唯一一位沒有對於「蛋蛋危機」公開表達意見者，人們難免會質疑賴副總統，是陳吉仲做得很好，進口但完全沒有食安問題，政府完全沒有責任；還是中間有甚麼黨派之間的「貓膩」、「龍麟」、「潛規則」不能碰觸，尤其攸關自己的大位之路，賴副總統寧願讓民眾冒著生命危險，也不願意「矯枉匡正」。
蛋蛋危機不僅陷入派系相爭的「宮鬥戲」中，也讓國人處於身心健康受到威脅的「國安危機」裡。蘇貞昌的陳吉仲「身心俱疲」說法曝光後，網友一面倒痛批，其中有人說「是我們才身心俱疲吧！」是的，農業部的推諉卸責，不但讓民眾不敢買雞蛋，不敢吃雞蛋，許多以蛋為料理食材的食堂餐廳，擔心餐飲造成民眾健康受害，店家也會受影響，乃放棄製作與雞蛋有關的料理，營收受到損失；但而，農業部彷彿一問三不知，相關單位即使出示公文，也不一定能得到農業部的即時回應，真的是衙門深深深似海。
從缺蛋危機開始，接著超思怪象、巴西蛋進出口爭議、檢疫爭議、保存期限爭議、塗蠟爭議、食安危機以及派系宮鬥，一場由蛋蛋引起的本土好戲還在上演，由於劇本還兜不攏，每天變來變去，讓民眾無所適從，飲食問題深受影響，讓這個事情會延燒到年底。再說，禽流感會否又在年底復發，造成另一波供需困境。政府除了欠民眾真誠的道歉外，要趕快面對未來的危機，否則零零落落的行政能力，連國民都不能安撫的政府，人民還期待其能「抗中保台」？
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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