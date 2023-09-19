小禎李進良12年婚姻全劇終！曾自嘲「歹戲拖棚」　恢單後還是家人

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沒想到婚後的李進良，光是被拍到緋聞的次數就多達17次，但小禎依舊力挺老公。直到2012年，小禎才終於露出傷心難過的神情，自認沒有能力去留住這個男人，「我會適時放手！」隔年小禎勇敢踏出第一步，選擇與李進良分居，殊不知一分居就長達7年，佔了婚姻一大半。
慶幸的是，分居後的小禎無論是心態還是生活上都越來越活潑，體態變得纖細又火辣，演藝、副業都越來越順遂，對於外界好奇的婚姻生活，小禎總是能侃侃而談，展現現代新女性的精神，沒有活在過去，以正能量的心態面對未來。直到2019年10月23日，小禎臉書宣布與李進良12年婚姻劃下句點，她說，「我跟阿良12年的婚姻當中分居了7年，愛過、哭過、恨過、笑過，但我也逐漸學會放過自己、照顧好自己⋯我們依然是家人！」
小禎最後大方獻上祝福，「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯祝福你未來的人生有美好的命定，上帝祝福你～也謝謝大家忍受這媒體常形容的歹戲拖棚，在此公告『全劇終』。」至今，恢單後的小禎與李進良各過各的生活，完全沒有交惡，小禎還多次與李進良合體同框。
在今年的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中，小禎就以贊助商的身分出席，與李進良和其投資百萬的火辣啦啦隊LuxyGirls搞笑拍片，成功掀起外界討論。談及此事，小禎日前解釋，她和李進良目前就是朋友關係，訊息全是工作內容，彼此碰面會打聲招呼，但不會深聊或是去關心對方近況，她還笑說，LuxyGirls非常喜歡她，會拍攝影片也是女孩們的想法，「我好幾次提醒她們，我們已經離婚了！」