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小禎李進良12年婚姻全劇終！曾自嘲「歹戲拖棚」　恢單後還是家人

▲小禎2019年在臉書宣布與李進良的12年婚姻全劇終，還自嘲是「歹戲拖棚」，恢單至今兩人依舊保持友好關係，就像家人一樣。（圖／記者朱永強攝）
▲小禎2019年在臉書宣布與李進良的12年婚姻全劇終，還自嘲是「歹戲拖棚」，恢單至今兩人依舊保持友好關係，就像家人一樣。（圖／記者朱永強攝）

記者詹鎰睿／綜合報導

綜藝天王胡瓜的女兒小禎（胡盈禎）與前夫李進良曾有一段長達12年的婚姻，但因為男方婚後不斷出軌，小禎忍無可忍，最終決定在2019年簽字離婚，不過恢單後的兩人，不僅生活過得更加精采，彼此還互相支援力挺，多次在公眾場合同台，展現超越家人的友誼。對此《NOWnews今日新聞》整理了小禎與李進良的故事，供讀者們參考。

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時間回到2007年，小禎與李進良在美國結婚，並選在4月1日愚人節這天舉辦文定之喜，當時身陷風波的胡瓜還對李進良幽默告誡，「要以他自己為借鏡，未來可要對小禎好一點！」李進良則回答「自己絕對值得信賴的。」沒想到在同年6月舉辦婚禮前一天，李進良竟然被拍到與其他女生有親密互動，即便如此，小禎仍選擇相信他，在外界的祝福下完成婚禮。

▲李進良（左）與小禎（右）分居多年，近來傳出復合好消息。（圖／翻攝自臉書，2017.06.01）
▲李進良（左）與小禎（右）結束長達12年婚姻，恢單後，兩人反而生活得越來越好，保持友好的關係。（圖／翻攝自臉書）
沒想到婚後的李進良，光是被拍到緋聞的次數就多達17次，但小禎依舊力挺老公。直到2012年，小禎才終於露出傷心難過的神情，自認沒有能力去留住這個男人，「我會適時放手！」隔年小禎勇敢踏出第一步，選擇與李進良分居，殊不知一分居就長達7年，佔了婚姻一大半。

慶幸的是，分居後的小禎無論是心態還是生活上都越來越活潑，體態變得纖細又火辣，演藝、副業都越來越順遂，對於外界好奇的婚姻生活，小禎總是能侃侃而談，展現現代新女性的精神，沒有活在過去，以正能量的心態面對未來。直到2019年10月23日，小禎臉書宣布與李進良12年婚姻劃下句點，她說，「我跟阿良12年的婚姻當中分居了7年，愛過、哭過、恨過、笑過，但我也逐漸學會放過自己、照顧好自己⋯我們依然是家人！」

▲小禎瘦到變凹臉，奔李進良診所打霸王針。（圖／TVBS提供）
▲小禎面對媒體總是能侃侃而談自己的婚姻故事，不再像以前那樣憂鬱傷心。（圖／TVBS提供）
小禎最後大方獻上祝福，「有過你，很好，也謝謝你讓我變成更好的自己⋯祝福你未來的人生有美好的命定，上帝祝福你～也謝謝大家忍受這媒體常形容的歹戲拖棚，在此公告『全劇終』。」至今，恢單後的小禎與李進良各過各的生活，完全沒有交惡，小禎還多次與李進良合體同框。

在今年的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽中，小禎就以贊助商的身分出席，與李進良和其投資百萬的火辣啦啦隊LuxyGirls搞笑拍片，成功掀起外界討論。談及此事，小禎日前解釋，她和李進良目前就是朋友關係，訊息全是工作內容，彼此碰面會打聲招呼，但不會深聊或是去關心對方近況，她還笑說，LuxyGirls非常喜歡她，會拍攝影片也是女孩們的想法，「我好幾次提醒她們，我們已經離婚了！」

▲由於黃子佼捲入性騷擾風波，導致各大廠商今年的尾牙主持找不到人，小禎則敲敲透露，今年的詢問度確實有變高。（圖／記者詹鎰睿報導）
▲小禎談起李進良，僅說兩人只是朋友的關係，訊息上全是工作的內容。（圖／記者詹鎰睿報導）

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