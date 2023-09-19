「颱風窩」準備出現了！專家估生成時間 中秋連假天氣恐受影響
在海葵颱風登陸台灣之後，近期各地天氣短暫回歸穩定，大多處於白天偏熱、午後有雷雨的「夏季天氣型態」，不過隨著菲律賓東方海面有低壓區逐漸建立，許多熱帶擾動也將慢慢發展起來，生成颱風的機率也將增加，專家提及，天氣預報模擬顯示，約4至5天後，有「颱風窩」之稱的季風槽將逐漸建立，但現階段仍充滿不確定性，是否有颱風擾台，或衝擊中秋連假天氣，仍有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專《觀氣象看天氣》指出，根據歐洲中期天氣預報中心資料，約4至5天後跨赤道氣流、西南季風逐漸滲入菲律賓東方海面，並與太平洋高壓南緣的偏東風輻合，逐漸建立季風槽（颱風窩），但要在季風槽內孵出颱風，需花較長時間整合各方的勢力。
此外，目前距離中秋節約還有一段時間，推算5天後季風槽若順利建立，再花幾天整合孵出颱風，孵出颱風後還要朝台灣而來，現階段還充滿著相當大的不確定性，約5天後才能較為明朗。
中央氣象署則補充，目前菲律賓東方海面確實有多個熱帶擾動值得關注，但由於低壓帶內環境極不穩定，無法立即判斷後續情況，先階段民眾可先留意週五（9月22日）有東北風抵台，北台灣白天高溫將會下降，早晚低溫也可能較有涼意。