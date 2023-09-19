台積電赴美文化差異大！貿協：對美台合作有信心、效益可望擴散
台積電赴美國亞利桑那州設廠，面臨台美文化差異挑戰，對此，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳今（19）日表示，在赴海外投資經歷在地化的過程中，遇到磨合問題都是很正常的，以台積電卓越的企業文化，相信可以很順利解決這些問題，大家也應對美台雙邊產業合作更有信心，未來赴美投資的企業絕對不僅限於半導體，而其效益可望擴散到其他多元產業，像是服務業、資通5G、電動車等。
記者鄭妤安／台北報導
台美合作關係的指標性活動「2023年美國商機日暨臺美供應鏈夥伴論壇」於今日上午舉行，針對台積電美國建廠屢傳延宕以及工作文化差異大等各種挑戰，黃志芳於會前受訪表示，「文化差異」是赴海外投資必須經歷的事，不只美國，台廠到東南亞、印度投資，也都會有文化差異，特別是前往印度投資，對台廠來說挑戰性更大。
然而，仍有許多電子大廠如鴻海、和碩、緯創等在供應鏈重組的潮流下，紛紛加碼印度投資設廠，「到不同國家去進行投資，在在地化的過程中遇到磨合問題都很正常」，黃志芳指出，以台積電過去所建立的卓越企業文化，相信他們可以很順利的解決這些問題，台積電董事長劉德音不久前也曾公開表示，有信心可以克服這些問題，大家應該對美台雙邊產業合作更有信心。
此外，黃志芳提到，半導體供應鏈帶動效益強大，台積電在亞利桑那鳳凰城設廠，連帶國內許多半導體的供應鏈者跟隨腳步前往，以支援台積電的生產跟建廠。事實上除了製造業之外，台灣也有許多服務業希望能進軍美國，尤其像亞利桑那這種新的科技聚落即將形成的地方，台灣餐飲、茶飲，也都期盼前進鳳凰城。
他指出，未來台美之間雙方的投資會非常廣泛，除了半導體、製造業、服務業外，還包括資通5G、電動車之等，以中華電信舉例，如今中華電信已開始在美國積極佈局，甚至已設有子公司，希望能支援在地企業，所以將來赴美投資的企業絕對不僅限於半導體，而其效益可望擴散到其他多元產業。