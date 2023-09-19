侯友宜下令全面稽查 　新北查獲進口混「台灣」液蛋標示不實業者

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新北市政府衛生局表示，自9月12日台農效期標示不實問題開始，市長即指示立即啟動查察作業，連日來與台北、桃園、台中等縣市展開跨縣市聯防稽查，9月15日擴大查核轄內蛋品加工廠發現有3家業者曾受中央畜產會委託，將自巴西、土耳其、泰國進口的蛋品加工製成冷凍殺菌液蛋，加工後的成品全數送回中央畜產會。
新北市政府衛生局指出，後續稽查人員進一步勾稽比對資料，又查獲有加工廠曾向中央畜產會購買進口蛋品，到底中央畜產會手上有多少進口蛋品？販售給哪些加工廠代工？委託製造的液蛋成品銷售到哪？依舊是一團迷霧。
新北市政府衛生局強調，民以食為天，食安問題是重要的國安問題，連日來的進口雞蛋風暴已經讓民眾陷入恐慌，為民眾食安積極把關政府單位有責刻不容緩；拜託中央除了公布進口雞蛋庫存外，更應儘速公佈進口雞蛋的銷售流向，不要讓地方政府有限的稽查人力疲於奔命，稽查雞蛋流向像是在尋寶，只能憑著有限的訊息和專業經驗自行抽絲剝繭一點一點查，效率有限。
新北市政府衛生局呼籲，中央應落實源頭管理及主動揭露進口蛋品相關資訊，另食品業者確保食品製程應符合規定，並落實食品先進先出原則及食品驗收品保制度，確保供應的產品安全無虞，將持續進行轄內擴大稽查工作，並與各地方政府互相合作，共同為食品安全把關。