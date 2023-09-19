日圓貶向150未變！哈日族還想撿便宜　外匯專家換匯教戰

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而日圓兌美元也出現波動，一度回升至144價位，又拉回到逼近148附近，來到147.96元，創下去年11月以來新低，近日則持續在147兌1美元震盪，今日早盤來到147.74附近。
不過，由於新台幣兌美元在貶破32元整數關卡後，又重返「31字頭」，甚至一度升至31.857元，也讓日圓兌新台幣換匯價重現「0.21元」甜甜價，9月15日台灣銀行日圓現鈔賣出價0.2196元，昨日盤中也數度見到「0.21字頭」，只是今日早盤新台幣先升後貶，新台幣兌美元甚至重返「32字頭」，日圓兌新台幣現鈔賣出價僅短暫過「0.2199元」，之後都在0.2201元附近震盪。
外匯專家李其展今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前看來日本央行政策沒有明顯改變，日圓兌美元確實仍往150方向走，預計日本最快年底才有機會脫離「負利率」，至於日圓會不會跟著反彈還很難說，只能說「有機會」，主要是最近國際油價又起來，若美國突然再大幅升息，日本脫離「負利率」機率會剩多少？
因此，李其展認為，若有日圓換匯需求，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」，因為你要日圓很快一直往下走也不容易，畢竟日圓貶，新台幣也弱，要很快貶破去年10月中間價0.211元也不容易，只是日圓還是弱的，有需求就可以買。