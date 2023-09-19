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日圓貶向150未變！哈日族還想撿便宜　外匯專家換匯教戰

▲日圓兌美元走向150趨勢未變，但由於今（19）早盤新台幣兌美元盤中也貶破32元，也使得日圓換匯價「0.2199元」僅曇花一現。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元走向150趨勢未變，但由於今（19）早盤新台幣兌美元盤中也貶破32元，也使得日圓換匯價「0.2199元」僅曇花一現。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日圓回升後又貶回去，目前在147.7兌1美元震盪，由於新台幣在貶破32元後，一度重返「31字頭」，也讓日圓兌新台幣換匯價近日又見到「0.21」字頭的甜甜價， 今（19）日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價一度來到0.2199元，只是隨後新台幣又貶破32元，換匯價亦拉回0.22元。外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓兌美元確實往150價位方向走，可是要很快一直往下也不容易，有換匯需求者，「現金價0.225元以下就是不錯價位」。

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日本央行總裁植田和男日前接受日媒專訪時曾指出，若物價隨著薪資揚升而持續上揚的話，將會有各種選項可做選擇，其中也包括終結「負利率政策」。此話一出，市場解讀日本央行可能提早結束超寬鬆貨幣政策，但也有但也有人認為，這是只是一般性聲明，而不是一個政策訊號。

而日圓兌美元也出現波動，一度回升至144價位，又拉回到逼近148附近，來到147.96元，創下去年11月以來新低，近日則持續在147兌1美元震盪，今日早盤來到147.74附近。

不過，由於新台幣兌美元在貶破32元整數關卡後，又重返「31字頭」，甚至一度升至31.857元，也讓日圓兌新台幣換匯價重現「0.21元」甜甜價，9月15日台灣銀行日圓現鈔賣出價0.2196元，昨日盤中也數度見到「0.21字頭」，只是今日早盤新台幣先升後貶，新台幣兌美元甚至重返「32字頭」，日圓兌新台幣現鈔賣出價僅短暫過「0.2199元」，之後都在0.2201元附近震盪。

外匯專家李其展今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，目前看來日本央行政策沒有明顯改變，日圓兌美元確實仍往150方向走，預計日本最快年底才有機會脫離「負利率」，至於日圓會不會跟著反彈還很難說，只能說「有機會」，主要是最近國際油價又起來，若美國突然再大幅升息，日本脫離「負利率」機率會剩多少？

因此，李其展認為，若有日圓換匯需求，「買賣中間價0.22元、現金價0.225元以下就是不錯價位」，因為你要日圓很快一直往下走也不容易，畢竟日圓貶，新台幣也弱，要很快貶破去年10月中間價0.211元也不容易，只是日圓還是弱的，有需求就可以買。

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