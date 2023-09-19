李玟二姊現身了！一聽《好聲音》停播 她笑回「不知道」被轟爆
大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》導演疑似搞小動作霸凌李玟（CoCo），相關錄音檔、現場影片外流，許多不堪內幕也陸續被爆出，引發前所未有的輿論反撲，逼得官方8月底宣布停播進行調查，至今尚無結果。李玟二姊李思林近日首度出席公開活動，被問《好聲音》停播的看法，她的回答和神情讓部分網友暴氣，引發兩極爭論。
記者楊穎軒／綜合報導
據《星島娛樂》報導，李玟二姊李思林日前以一襲印花旗袍為中秋節活動站台，會後受訪被問及《中國好聲音》停播，她苦笑回「我沒份的，我不知道」，記者追問是否覺得對妹妹有個交代，李思林想了一下，嘆一口氣，聳肩說：「我不懂得幫她回答這件事，我當時沒參與這個過程，也沒留意八卦，所以不知道怎麼回答。」
李思林雖然全程臉上掛著笑容，但坦言李玟離開後，家裡少了一個人，讓她沒有團圓的感覺，所以不是很想過中秋節，只希望做些有意義的事，高歌李玟教唱的曲子時一度哽咽，不過有網友批評李思林：「她怎麼還笑得出來，那是妳親妹妹，不應該憤怒嗎」、「怎麼可以這樣穿」、「不如甄妮來得真心」、「細極思恐」！
也有人反擊批判的網友，幫李思林說話，認為李玟已經過世2個月，一般人不會一直讓自己陷入悲傷的情緒，不應該也沒有資格評論李玟的家人，因為大家都不是當事人。