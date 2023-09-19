2023萬年季「高雄迎火獅」國慶連假登場 邀300人齊拉巨型火獅
2023萬年季「高雄迎火獅」，10月7日至9日在左營蓮池潭孔廟廣場登場，今年特地打造高逾5公尺的巨型火獅，首度推出「眾人拉火獅」大遊行，預計號召300名民眾，邀請大朋友小朋友於8日活動當天一起來體驗，PLG夢想家啦啦隊的隊長「梓梓」，也將率啦啦隊Formosa Sexy加入遊行隊伍，應援女神「壯壯」則與柯大堡聯手主持開幕大戲。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄迎火獅活動，從國慶連假首日10月7日下午4點由「十鼓擊樂團」揭開序幕，當晚6點半還有「戊己劇團」鄭子墉導演，與「藝想台灣」團隊編製的「家將大秀」接力登場，應援女神「壯壯」、柯大堡擔綱主持，為大家介紹知名陣頭表演，見證顛覆傳統、創造獨一無二結合家將及火獅的大秀。
10月8日重頭戲則是下午3點「眾人拉火獅」，預計號召300人拉火獅，9月23日中午12點開放線上報名，報名至額滿為止。
高市府民政局長閻青智表示，左營萬年季今年邁入第23年，去年活動不僅吸引30萬人潮，為左營蓮池潭周邊商圈店家帶來廣大商機，今年決定為傳統民俗活動增添新元素，結合深受親子朋友們喜愛的精彩表演，歡迎家長朋友們在國慶連假期間帶小孩一同來體驗。
高雄市民政局表示，2023萬年季10月8日在左營孔廟主舞台，邀請到深受大小朋友喜愛的FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團，在下午4點30分及晚上7點登場；10月7日至9日活動期間，下午3點至晚上9點，孔廟及蓮池潭周邊也將設置市集，融合古早味童玩及品牌商家、嚴選美食及質感小物，並安排攻炮城、文化導覽等，好逛好吃又好玩。